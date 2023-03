Overall Cycling Team: il caldo messaggio di un nostro tifoso e sostenitore

Alla vigilia degli impegni agonistici di fine settimana: sabato il circuito della Possenta a Ceresara di Mantova e domenica il Trofeo Fubine Porta del Monferrato, e' giunta gradita questa missiva dal Ristorante La Serignola di San Salvatore Monferrato dove Overall Tre Colli spesso fa tappa:

«Cari ragazzi è partita una nuova stagione agonistica che ci auguriamo ricca di soddisfazioni. Chi vi scrive è un vs tifoso di una certa età che da sempre è amante di questo sport. L'agonismo fa parte del vs mondo ma vi invito a considerare anche altre cose. Dovete un grazie enorme sicuramente alla società che vi consente di fare attività e quindi essere onorati di indossare la maglia che la rappresenta. Siate sempre riconoscenti a dirigenti, tecnici, direttori sportivi e appassionati per il tempo che vi dedicano. Non dimenticate mai le vostre famiglie che vi hanno dato la vita per praticare questo meraviglioso sport. Ogni momento di corsa sarà motivo di riflessione per tutti e ogni gara avrà la sua storia ma i veri protagonisti sarete voi atleti. Non vi chiediamo di vincere a tutti i costi ma di correre sempre per vincere poi che tutti abbiamo dei traguardi da raggiungere,piccoli o grandi che siano. La stagione 2023 va in scena .. voi siete gli attori e la strada il vostro palcoscenico. Un grande .. in bocca al lupo a tutti e un applauso lungo una stagione. Ricordate sempre che comunque vada sarà un successo. Con il cuore ....Mauro Porzio»