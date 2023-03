Football Americano, seconda divisione: i Reapers ospitano i Dockers

Quarta partita della stagione per i Reapers Torino per la week 5 del campionato di Seconda Divisione di Football Americano: Sabato 24 Marzo alle 21 affronteranno sul campo di casa (Cus Torino, Via Milano 63 Grugliasco) i Dockers Levante, squadra ligure che conta una sola vittoria in casa proprio contro i torinesi.

I ragazzi di coach Cavallini scenderanno in campo per la seconda settimana consecutiva, dopo la partita dello scorso weekend contro i Pirates, con la giusta competitività per provare ad ottenere la prima vittoria in campionato.

«Purtroppo il calendario non è certamente dalla nostra parte; arriviamo infatti da una partita molto fisica contro i Pirates con alcuni giocatori infortunati a differenza dei Dockers che hanno avuto tre settimane per recuperare» spiega Guido Cavallini, Head Coach Reapers «Affronteremo comunque il match con la giusta mentalità e voglia di vincere, nonostante alcune assenze importanti. I Dockers ci hanno battuti nel match di andata in cui noi abbiamo commesso moltissimi errori; per questo saremo pronti a riscattarci per regalare a noi stessi e al pubblico una bella sfida».



Per i torinesi ci sarà Emanuele Cantini in cabina di regia, Brun e Sitra a supporto sulle corse Delfino, Regaldo, Bossola, Confortini e i giovani Malinverno e Moscarello per le ricezioni. Solida la linea di attacco con gli esperti Marannano, Di Pasquale, Angelini e Paonessa.

In difesa coach Solmi si affida all'esperienza di Alice, Bellizia, Marino, Cibuc affiancati da Delvillani. Non mancherà l'esperienza della linea di difesa con Walesson De Souza, Hoxaj, Benetton, Vernetti, Brunetto e Di Tommaso.

Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube Reapers Torino.

I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.