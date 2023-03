Il Derthona tessera Mitja Nikolic

Bertram Derthona comunica di avere tesserato, fino al termine della stagione sportiva, l’atleta Mitja Nikolic. L’ala classe ’91, aggregato agli allenamenti da fine novembre, sarà a disposizione di coach Ramondino già a partire dalla trasferta sul campo del Banco di Sardegna Sassari. Nikolic indosserà la canotta numero 10.

Così coach Marco Ramondino: «Aggiungere Mitja in questo momento al roster per il campionato ci darà sicuramente la possibilità di allungare un po’ le rotazioni e non chiedere troppo ad alcuni giocatori nel finale di regular season. Sono sicuro che Nikolic ci darà una mano negli allenamenti, come ha fatto da novembre in poi contribuendo ai miglioramenti della squadra, e nelle partite. Con il suo spirito di grande uomo squadra, sta già facendo tanto in settimana e siamo contenti di averlo anche per le gare».