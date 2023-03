Trasferta ligure per i Giaguari che ritrovano i Pirates

Dal canto loro, i Giaguari hanno dato una prova di forza inequivocabile, nella gara d’andata, e puntano ovviamente a ripetere la prestazione per ribadire definitivamente la leadership del girone che, con un’eventuale vittoria, sarebbe saldamente in mano ai torinesi.

Nelle prime due partite della stagione i Giaguari hanno mostrato un volto nuovo, rispetto allo scorso anno. Sono forse meno esplosivi in attacco, stante il cambio in cabina di regia dove Duranti ha caratteristiche differenti rispetto a Dalmasso, ma sono probabilmente più forti mentalmente e più concentrati per tutta la partita, caratteristica che nelle scorse stagioni era a volte venuta a mancare, soprattutto in occasione di partite decisive o più impegnative del solito.

La difesa si è compattata dietro le indicazioni del nuovo defensive coordinator Jim Nendel e sembra aver assorbito in breve tempo il nuovo sistema difensivo, meno attendista di quello delle scorse stagioni e forse più adatto alle caratteristiche dei giocatori a disposizione del coaching staff.

Nella partita di andata la difesa torinese ha fatto buona giardia annullando le giocate di Burato (intercettato tre volte) e Querzola (limitato a sole 3 yard di guadagno su corsa), concedendo meno di 90 yard di total offense, mentre l’attacco giallonero ha superato le 300 yard complessive con una grande prestazione di Ghio (125 yard corse per lui) e Duranti (88 yard su corsa e 98 su passaggio).

Sicuramente coach Giuso avrà preso le sue contromisure ed avrà studiato qualcosa per invertire la rotta, e sarà interessante vedere come i Giaguari reagiranno e si adatteranno ai cambiamenti.

Nel weekend parte anche la stagione flag junior, ed i Giaguari saranno impegnati a Varese nel primo bowl della categoria Under 17, dove affronteranno i padroni di casa degli Skorpions ed i Frogs Legnano sabato pomeriggio al campo di via Volta. La Under 17 flag è allenata da Jacopo Salsa e Simone Di Bari con la collaborazione di Tamsir Seck.