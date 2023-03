La Reale Mutua Torino ’81 Iren cerca la rivincita contro il Brescia Waterpolo

Va in scena domani, 25 marzo, la diciassettesima giornata di regular season di Serie A2 Maschile girone Nord che vede la Reale Mutua Torino ’81 Iren protagonista contro il Brescia Waterpolo.

I gialloblù cercheranno di cancellare la sconfitta per 10-9 nella partita di andata contro i lombardi alla “Mompiano”. I ragazzi di coach Aversa arrivano da ottime prestazioni e con l’ultimo successo per 6-12 contro la Rari Nantes Arenzano, la squadra ha dimostrato una buona solidità difensiva. Il Brescia Waterpolo, invece, al terzo posto in classifica, arriva dal successo casalingo per 10-6 contro il Como Nuoto Recoaro e continua la sua striscia di vittorie.

Il coach della Reale Mutua Torino ’81 Iren Simone Aversa presenta il match: «Domani attendiamo il Brescia e sarà una partita tosta. All’andata abbiamo perso di un gol e vogliamo pareggiare i conti. È una squadra giovane che nel corso degli anni ha sempre migliorato il suo rendimento e quest’ anno ha raggiunto un buon grado di maturità. Ogni volta che vengono a giocare a Torino ci mettono in difficoltà, ma noi speriamo di essere carichi per continuare la nostra striscia positiva. Dobbiamo stringere i denti, non ci devono essere cali di concentrazione per continuare a tenere questo standard di gioco che, nell’ultimo mese, ci ha permesso di portare a casa tanti punti grazie a prestazioni convincenti. Non ci dobbiamo scomporre, poiché manca poco all’obiettivo minimo che ci siamo prefissati».

DICIASSETTESIMA GIORNATA DI SERIE A2M

Chiavari Nuoto – R.N. Arenzano

R.N. Imperia 57 – Waterpolo Milano Metanopoli

Lavagna 90 – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Brescia Waterpolo

Spazio R.N. Camogli – C.S. Plebiscito Padova

Como Nuoto Recoaro – President Bologna

LA CLASSIFICA

Spazio R.N. Camogli 48, Reale Mutua Torino ’81 Iren 42, Brescia Waterpolo 34, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 30, Lavagna 90 30, Como Nuoto Recoaro 28, Chiavari Nuoto 22, President Bologna 17, R.N. Arenzano 15, Waterpolo Milano Metanopoli 9, C.S. Plebiscito Padova 9, R.N. Imperia 57 1.