FISI-AOC: Biathlon, conto alla rovescia per i Campionati Italiani in Val Martello

BIATHLON - CONTO ALLA ROVESCIA PER I CAMPIONATI ITALIANI IN VAL MARTELLO: I CONVOCATI PIEMONTESI E IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Si avvia verso la conclusione la Coppa Italia Fiocchi 2022-2023. L’ottava e ultima tappa del circuito nazionale di biathlon si svolgerà sabato 25 e domenica 26 marzo in Val Martello (Bolzano). Un appuntamento importante, valido anche come campionato italiano assoluto e organizzato dall’Asv Val Martell. Dopo Forni Avoltri

(Udine) e Brusson (Aosta), che avevano assegnato i primi titoli tricolori dell’inverno ad Aspiranti, Giovani e Junior, sarà la località altoatesina a “eleggere” gli ultimi campioni italiani della stagione, anche assoluti.

Campioni e giovani promesse saranno, quindi, grandi protagonisti del fine settimana altoatesino. Confermata la presenza della valdostana Samuela Comola (CS Esercito), oro mondiale nella staffetta assieme a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Hannah Auchentaller, con quest’ultima già confermata in Val Martello. Non mancheranno le alpine Michela Carrara e Beatrice Trabucchi e la carabiniera friulana Eleonora Fauner. In campo maschile ci sarà il carabiniere della Val Ridanna Patrick Braunhofer, con i “colleghi” Daniele Fauner, Iacopo Leonesio, Michele Molinari, mentre il CS Esercito schiererà, tra gli altri, Didier Bionaz, argento nella staffetta mista mondiale con Wierer, Vittozzi e Giacomel.

Dopo l’allenamento ufficiale in programma venerdì (24 marzo), al Centro Biathlon “Grogg”, prenderà il via l’ultimo atto della Coppa Italia Fiocchi. Si parte sabato alle 9,15 con la mass start. Le prime a prendere il via saranno le Aspiranti femminili, seguite alle 9,55 dalla categoria maschile. Alle 10,45 toccherà alle Giovani darsi battaglia nella penultima gara della stagione, mentre alle 45 minuti dopo scatterà la gara maschile. Alle 12,15 prenderanno il via le Junior e e Senior, con le categorie maschili che, invece, scenderanno in pista alle 12,50. Le premiazioni si svolgeranno la sera alle 20 sempre al Centro Biathlon Val Martello.

Il giorno seguente, sarà la single mixed relay (staffetta mista singola) a far calare ufficialmente il sipario sulla stagione di Coppa Italia Fiocchi. Saranno di nuovo gli Aspiranti a inaugurare la giornata di gare, con la partenza della prova in programma alle 9,15. Alle 10,55 toccherà ai Giovani, mentre a mezzogiorno è prevista la partenza di Junior e Senior. Infine, le premiazioni verranno effettuate alle 14,30 al centro biathlon.

Molti i piemontesi che cercheranno di mettersi al collo le ultime medaglie: Tommaso Peano, Nicolò Aime, Filippo Massimino, Fabiola Miraglio Mellano, Alice Gastaldi, Stefano Occelli, Carola Quaranta, Francesca Brocchiero, Matilde Salvagno, Matilde Giordano, Cecilia Peano, Gaia Gondolo, Anna Giraudo, Riccardo Fenoglio, Luna Forneris, Magalì Miraglio Mellano, Giacomo Barale, Lorenzo Canavese, Jacopo Piasco e Iris Cavallera.

Gli atleti saranno sotto la supervisione dell'allenatore responsabile Alessandro Fiandino, che sarà coadiuvato dagli allenatori Amos Pepino e Rachele Fanesi e dagli skimen Amilcare Daziano e Gaudenzio Canavese. In gara ci saranno i cuneesi appartenenti ai corpi militari: Marco Barale delle Fiamme Oro e Nicolò Giraudo e Gaia Brunetto del Centro Sportivo Esercito, oltre gli aggregati Paolo Barale, Michele Carollo, Carlotta Gautero delle Fiamme Oro e Giordano Nicola delle Fiamme Gialle.

Sarà inoltre possibile seguire tutte le competizioni dell’ultima tappa di Coppa Italia Fiocchi in diretta streaming sul sito o sul canale Youtube di Fondo Italia.