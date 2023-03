La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si rituffa nel campionato

Negli occhi e nei cuori c’è ancora la conquista della CEV Challenge Cup, ma alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è già tempo di focalizzarsi sui nuovi obiettivi e nuovi impegni. Insomma, è il momento di tornare in campo per il campionato. L’appuntamento che attende le biancoblù è la trasferta in casa del Volley Bergamo 1991, partita valida per l’undicesima giornata di ritorno, in programma domenica 26 marzo con fischio d’inizio alle ore 17.

Le due squadre arrivano alla partita dopo un precedente turno di campionato di segno opposto: Chieri ha vinto 1-3 a Vallefoglia tornando al successo dopo le sconfitte con Scandicci e Milano, mentre Bergamo ha perso 3-0 a Pinerolo. I 3 punti in palio sono importantissimi per entrambe le formazioni: le chieresi ne hanno bisogno per tenere viva la sfida a distanza con Novara per il quarto posto, mentre le orobiche (reduci in casa da quattro successi di fila, con due vittime illustri quali Milano e Novara) potrebbero garantirsi la matematica qualificazione ai play-off. Nell’andata al PalaFenera Bergamo si è imposta 1-3, centrando la sua seconda vittoria negli otto precedenti con il Chieri ’76.

A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è Rachele Morello.

La sua analisi non può che partite dalla conquista della Challenge Cup: «Vincere la coppa è stata un’enorme soddisfazione, per tutte noi ragazze e anche per la società, al termine di un lungo percorso che si è concluso nel migliore dei modi: una grande vittoria che ci ha un po’ ripagato per tutti questi mesi di lavoro. Siamo molto felici anche perché abbiamo avuto un seguito importante, il fatto che siano venuti a sostenerci tanti tifosi a Timisoara è stato bellissimo: ci hanno sostenuto durante la partita e abbiamo potuto festeggiare tutti insieme».

L’attenzione della palleggiatrice si sposta quindi sul prossimo impegno di campionato: «Sappiamo che con Bergamo sarà una partita molto difficile. All’andata loro avevano fatto un buon risultato in casa nostra. Nel loro palazzetto esprimono un gioco molto buono, e hanno terminali d’attacco molto efficienti che dovremo cercare di fermare da subito. Credo sarà fondamentale entrare in campo con la giusta attitudine e l’aggressività necessarie per portare a casa il risultato. Queste ultime partite sono molto importanti per il ranking e quindi sicuramente il nostro focus è su questo: vincerle per cercare di ottenere un quarto posto che sarebbe un’altra grande conquista per questa stagione. Ma pensiamo ovviamente una partita alla volta, a cominciare da questa a Bergamo che cercheremo di portare a casa nel migliore dei modi».