B1-F: Agil Igor Volley, sfida importante contro Bra

Sfida importante per le Igorine. Nella 21esima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley di Matteo Ingratta ospita Libellula Banca Bra sabato 25 marzo alle 17 al PalaAgil.

«Nelle ultime settimane siamo cresciute molto come gruppo e nonostante incontriamo sempre squadre con atlete con tanta esperienza più di noi, al di là dei risultati, abbiamo fatto ottime prestazioni. La squadra che incontreremo domani ha qualche punto in più di noi in classifica e credo che continuando in questo modo potremo giocarcela alla pari»: a lanciare la carica è la schiacciatrice Giulia Bianchi.

Quelle delle Igorine è un gruppo in costante crescita e ciò che piace di più a Giulia è «l’ottimo rapporto umano che sia è creato fin da subito nonostante la squadra sia formata in gran parte da atlete nuove; credo sia molto importante per poter raggiungere gli obiettivi di squadra».

Giulia è approdata in Igor insieme alla sorella gemella Camilla proprio questa estate: «Sono molto contenta di indossare la maglia Igor perché credo che sia una tra le migliori società di pallavolo femminile più importanti d’Italia» chiude.