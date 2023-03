Novipiù Monferrato Basket chiude la prima fase contro Agrigento

Ultimo impegno della prima fase di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde per la Novipiù Monferrato Basket che sfiderà al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato la Moncada Energy Agrigento, domenica 26 Marzo alle ore 18.

GLI AVVERSARI

La Fortitudo Agrigento ha disputato un ottimo campionato da neopromossa e arriva a Casale per giocarsi l'accesso diretto ai playoff, con un occhio a Trapani dove scenderà in campo Piacenza, la diretta concorrente. Coach Devis Cagnardi ha un quintetto ben definito: Alessandro Grande play e top scorer della squadra con 18 punti di media a partita, l'americano Daeshon Francis come guardia, Lorenzo Ambrosin (16.3 punti di media) come ala piccola e i due lunghi, il capitano Albano Chiarastella e l'altro USA Kevin Marfo, che al suo primo anno in Italia sta viaggiando a 14.3 punti di media. Dalla panchina entrano nelle rotazioni gli esterni Alessandro Negri e Cosimo Cosi e il giovane lungo estone Mait Peterson. La sfida di Agrigento terminò in favore dei padroni di casa per 88-72.

I rossoblu monferrini sono destinati ad affrontare il girone salvezza nella seconda fase di stagione, che comincerà la prossima settimana in trasferta. Per scoprire l'avversario e la calendarizzazione completa degli incontri bisognerà attendere la fine di questa giornata. Non saranno della partita Matteo Ghirlanda a causa di un problema muscolare al polpaccio che ha già costretto al forfait l'ala romana per la sfida di settimana scorsa, mentre sarà tenuto a riposo precauzionale Aaron Carver che ha ravvisato un fastidio al ginocchio in seguito alla partita contro Urania. La Novipiù Monferrato Basket dovrà sfruttare questa sfida per mantenere alto il livello di attenzione e l'intensità dimostrata nelle ultime uscite in preparazione del girone nero dove ogni partita sarà di fondamentale importanza.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Andiamo a chiudere la prima fase di campionato con una partita che non cambia le nostre prospettive future, può invece cambiare quelle di Agrigento che si gioca l’accesso diretto ai playoff. Noi affronteremo la partita come tutte le altre, perché al di là del valore intrinseco del risultato, la consideriamo una tappa importante del percorso di questa squadra anche in ottica dell’inizio del girone salvezza. Dovremo fare a meno ancora di Ghirlanda e di Carver, ma sono sicuro che tutti gli altri ragazzi scenderanno in campo con il giusto atteggiamento che ci ha contraddistinto nelle ultime partite contro una squadra che ha disputato da neopromossa un campionato eccellente».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato 25 marzo dalle 10 alle 12.30 e domenica 26 marzo dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.