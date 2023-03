CUS Torino Rugby: gli Universitari sfidano in casa Mogliano Veneto

Quindicesima giornata del campionato di Peroni TOP10 per il CUS Torino Rugby. Sabato 25 marzo alle 14 gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Luis Otaño e Filippo Bianco affronteranno il Mogliano Veneto al campo Angelo Albonico.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo: «Sabato ci aspetta un bellissimo match. Una di quelle partite che tutti i giocatori vorrebbero giocare, quelle che contano per davvero. La stiamo preparando in modo molto accurato, abbiamo studiato bene il modo di giocare degli avversari e abbiamo visto cosa possiamo fare noi rispetto a loro. Siamo molto concentrati e vogliamo giocare una bella partita. Sicuramente in campo proporremo il nostro gioco, quello che piace a noi e al nostro pubblico. Faccio quindi un appello a venire numerosi al campo, a vedere una partita che sarà molto intensa e conterà tanto per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre».

Appuntamento dunque sabato 25 marzo, al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) per la quindicesima giornata del campionato Peroni TOP10 2022/2023. Kick off fissato per le ore 14. Dirige l’incontro Manuel Bottino di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, a partire dalle 13.45. Ticketing per la stagione 2022/2023 a questo link. Per tutti gli under 18 prezzo simbolico del biglietto a 1 euro!

FORMAZIONE CUS TORINO RUGBY



15-1: Reeves E., Civita, Groza, Reeves G. (Cap), Caiazzo, Roger, Cruciani, Ursache, Pedicini, Quaglia, Dreyer, Piacenza, Barbotti, Sangiorgi, Valleise

16-23: Caputo, Pais, Jeffery, Veroli, De Biaggio, Loro, Modena, Monfrino

All. D’Angelo