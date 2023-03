Il Moncalera ospita Torre del Greco per volare in finale

Ci siamo! Domenica 26 marzo, con fischio d’inizio alle ore 12, nell’impianto sportivo di Volvera, le ragazze del “Moncalera” saranno chiamate a concludere un’operazione finale già ipotecata con l’ottima prestazione e relativo punteggio (5-37) nella partita d’andata della settimana scorsa a Napoli.

Arbitrerà l’incontro Alice Torra della sezione di Milano. Le ragazze di mister Davide Notario, con una vittoria vedranno spalancate le porte della finale del Campionato di serie A contro, presumibilmente la squadra del Transvecta Rugby Calvisano anch’essa dominatrice, nella partita d’andata casalinga, contro le marchigiane di Montegranaro (62-12).

Il Presidente Mariano Sirigu chiama a raccolta gli appassionati e simpatizzanti per sostenere in questi 80 minuti le ragazze giallonere… All’incontro assisterà il Presidente del Comitato regionale Piemonte, Giorgio Zublena, da sempre estimatore e sostenitore del rugby femminile. Per tutto il Comitato sarebbe oltremodo gratificante avere due compagini al via del Campionato femminile di Eccellenza 2023/2024.