Tennis Open BNL: prequalificazioni Internazionali D’Italia

Oggi erano in programma i quarti di finale e lo spettacolo non è mancato. Nel primo il 2.2 cuneese Andrea Gola ha dominato contro il torinese di classifica 2.3 Tommaso Roggero , ancora un po’ imbastito dopo le fatiche accumulate nel confronto di ottavi di finale del giorno precedente. Così Gola ha potuto sciorinare il suo tennis mancino e vario che gli ha permesso di chiudere con lo score di 6-1 6-0 in 55 minuti.

Sempre più serrate le sfide sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco (To) nell’ Open BNL maschile (13.000 euro il montepremi complessivo) valido per le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia del prossimo maggio.

Poca resistenza da parte di Roggero e addio sogni di gloria: «Andrea – ha detto Laurent Bondaz che lo allena ai Ronchiverdi – ha alzato il livello e gli manca solo qualche risultato in campo internazionale per convincersi dei miglioramenti effettuati».

Domani il piemontese, cresciuto sui campi del Country Club Cuneo, sfiderà il romano Matteo De Vincentis che in rimonta ha piegato la resistenza del veneto Pietro Scomparin. Bravo De Vincentis a non disunirsi dopo aver ceduto il primo set ed essere andato sotto di un break nel secondo. Ha rimesso le cose a posto nel tie-break e nel terzo set è volato agilmente verso la semifinale chiudendo 6-1.

Nel terzo quarto di finale in programma il toscano Federico Maccari, ora più impegnato ad allenare gli agonisti che giocare, ha stoppato la corsa in tabellone del 2.4 piemontese Matteo Berardi, tesserato per il Country Cuneo nel quale ha già gareggiato lo scorso anno nelle competizioni a squadre. Maccari ha vinto in scioltezza il primo set ma nel secondo ha dovuto rifugiarsi nel tie-break per salire allo step successivo del torneo. Tie-break vinto per 7 punti a 5.