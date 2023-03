Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Seconda trasferta consecutiva per la Bertram Derthona, attesa dall’interessante sfida al Banco di Sardegna Sassari. La palla a due è in programma alle ore 19.30 di domenica 26 marzo al PalaSerradimigni.

A presentare le caratteristiche degli avversari è, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Sassari è guidata da un grande allenatore come Piero Bucchi e ci ha battuto due volte in stagione, sia in Supercoppa che in campionato. Il Banco di Sardegna reduce da sei vittorie consecutive, e otto nelle ultime nove gare, in cui ha prodotto oltre 97 punti di media. In cabina di regia agiscono Gerald Robinson, out per infortunio nell’ultima partita, in grado di creare per sé e i compagni, e Chris Dowe, in crescita esponenziale nella striscia vincente (19 punti di media nelle ultime 6 partite). Accanto a loro Kruslin, un giocatore esperto e mortifero nel tiro da tre punti (51% in stagione) e Stefano Gentile, in grado di giocare sia da ‘1’ che da ‘2’: molto solido, è un grande collante difensivo. I ‘3’ sono Jamal Jones, anche lui out nell’ultima partita, che ha alle spalle diverse esperienze di alto livello in Europa, e Raspino, che ha trovato spazio nelle ultime uscite. Il reparto esterni si completa con Chessa, altro eccellente tiratore, e Devecchi, capitano e bandiera della squadra. Il ‘4’ titolare è Bendzius, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che apre il campo eccellendo nel tiro da tre punti, alle cui spalle trova spazio Treier, che dà energia e tira bene da fuori. DeShawn Stephens ha sostituito Onuaku nello scacchiere tattico: è un giocatore di squadra che fa le cose utili per vincere, mentre il suo cambio, Diop, è in grande crescita. Il reparto lunghi è completato da Gandini, un veterano».