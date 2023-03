Verso Banco di Sardegna Sassari-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dalla sfida al Banco di Sardegna Sassari, attuale quarta forza del campionato a sei punti di distanza dai bianconeri, in programma alle ore 19.30 di domani, domenica 26 marzo, al PalaSerradimigni.

A presentare le caratteristiche della squadra allenata da Piero Bucchi è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Sassari è una delle squadre, se non la squadra, più in forma del campionato. Reduce da sei vittorie consecutive e da otto nelle ultime nove partite, è prima in Serie A per punti per possesso, ha la migliore efficienza offensiva, tantissime qualità che si esprimono in modo efficace, con tanti giocatori coinvolti. Il Banco di Sardegna presenta un assetto tattico in cui il campo è molto aperto, avendo Bendzius – un tiratore di altissimo livello – in posizione ‘4’ e due lunghi come Stephens e Diop molto bravi a giocare il pick’n’roll e a costringere la difesa a collassare in area. Questi aspetti, oltre alla capacità di tanti giocatori di attaccare l’area, spiegano la percentuale elevata di Sassari nel tiro da tre punti».

Sulla partita che dovrà fare il Derthona, il capo allenatore bianconero ha aggiunto: «Dobbiamo essere presenti a livello fisico, con intensità e durezza per tutta la partita, e anche a livello mentale per limitare al minimo il numero di errori contro una squadra che gioca una qualità di pallacanestro molto elevata».

Bertram Derthona comunica che, ad eccezione di Mike Daum, tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per la partita di domani.