Trofeo Pinocchio 2023: i risultati della fase invernale

Si è svolta questo pomeriggio, sul campo degli Arcieri Collegno, la fase invernale del Trofeo Pinocchio “Memorial Odilia Coccato” 2023. La prima fase regionale ha visto la partecipazione di ben 54 giovani arcieri arco ricurvo, delle annate dal 2010 al 2015, che si sono sfidati sulle 48 frecce di gara, resistendo a un vento assai sfidante.

Nella classe 2015 maschile (altrimenti detta “Pulcini”), vince Nicolò Berti (Arcieri Città della Paglia).

Nei ragazzi 2014, doppietta per gli Arcieri Varian con la prima posizione di Simone Colombo e la seconda di Claudio Bianchet, chiude il podio Massimo Mosti (Arcieri delle Alpi).

Anche nei ragazzi 2013 doppietta dell’Arclub Fossano con la vittoria di Nicolò Bertero e il secondo posto di Davide Busà, terza posizione per Leonardo Casè (Arcieri Alpignano). Al femminile, vittoria per Aurora Virginia Bianchi (Arcieri Iuvenilia) davanti a Giulia Rivoira (Arclub Fossano) e Matilde Pino (DLF Alessandria).

Alessandro Paesante (Cantarana C5) è il vincitore tra i ragazzi 2012, secondo posto per Luca Faes (DLF Alessandria) e terzo per Paolo Ponsetti (Arcieri delle Alpi).

Nei ragazzi 2011, si impone Alessandro Martilla (Arcieri del Chisone) su Arnaldo Mattia Tedesco (Arcieri Clarascum) e Federico Viglietta (Arclub Fossano). Al femminile, vittoria per Emma Tortonesi (DLF Alessandria), seconda posizione per Noemi Scandone (G.A.M.) e terza piazza per Diletta Di Lena (Arcieri delle Alpi).

Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) ottiene la vittoria nei ragazzi 2010, davanti a Mario Bressano (G.A.M.) e Leonardo Arossa (Arcieri Clarascum). Al femminile, doppietta per gli Arcieri delle Alpi con Giada Marengo e Viola Bassoli, terzo posto per Nicole Giovannini (Arcieri Città della Paglia).

Sabato 22 aprile pomeriggio si terrà la fase estiva, sul campo degli Arcieri di Volpiano, che decreterà la rappresentativa regionale che parteciperà poi alla fase Nazionale del Trofeo (18-19 giugno ad Atri).

Clicca qui per i risultati completi.