Peroni Top10: sconfitta per il CUS Torino contro Mogliano

Sconfitta per il CUS Torino Rugby nella quindicesima giornata del campionato di PERONI TOP10. All’Albonico gli universitari hanno perso 19-26 con Mogliano, giocando un match molto tirato sino all’ultima azione. Appuntamento a domenica 2 aprile in trasferta sul campo del Rugby Rovigo, kick off fissato alle ore 15.

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – sabato 25 marzo 2023 ore 14.00 - Peroni TOP10, XV giornata

CUS TORINO RUGBY v MOGLIANO VENETO 19-26 (5-16)

Marcatori: p.t. 7’ cp. Fadalti (0-3); 14’ m. Ursache nt (5-3); 20’ cp. Fadalti (5-6); 34’ m. Avaca tr. Fadalti (5-13); 40’ cp. Fadalti (5-16); s.t. 42’ cp. Fadalti (5-19); 45’ m. Avaca tr. Fadalti (5-26); 48’ m. Pedicini tr. Roger (12-26); m. 64’ Reeves G. tr. Roger (19-26).

CUS Torino Rugby: Reeves E., Civita (66’ Modena), Groza, Reeves G. (Cap), Caiazzo (50’ Monfrino), Roger, Cruciani (57’ Loro), Ursache, Pedicini, Quaglia, Dreyer (50’ De Biaggio), Piacenza (33’ Veroli), Barbotti (57’ Jeffery), Sangiorgi (61’ Caputo), Valleise (75’ Pais)

All. D’Angelo

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Fadalti, Abanga (60’ D'Anna), Dal Zilio, Guarducci (Cap.); Mare, Semenzato; Derbyshire (15’ Meggiato), Lamanna, Finotto; Bocchi (46’ Piantella), Baldino; Avaca E. (46’ Ceccato N) ( 77’ Rosario), Rosario (58’ Spironello), Ceccato A. (46’ Pasqual)

All. Costanzo

Arbitro: Manuel Bottino (Roma)

AA1: Dario Merli (Ancona), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Cartellini: giallo 23’ Lamanna (Mogliano); giallo 26’ Baldino (Mogliano); giallo 43’ Veroli (CUS); giallo 70’ Caputo (CUS)

Calciatori: Roger (CUS) 2/3; Fadalti (Mogliano) 6/6

Note: giornata soleggiata e molto ventosa, 18°. Campo in buone condizioni. Circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: CUS Torino Rugby 1, Mogliano 4

Player of the Match: Giuliano Avaca (Mogliano)