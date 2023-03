Supercoppa: La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince la ventesima edizione

La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese vince la ventesima edizione della Supercoppa di pallapugno. Si parte con la battuta alla piemontese (muro a sinistra) e due giochi per parte, di cui uno risolto al primo vantaggio e un altro alla caccia unica. All’inversione di battuta, con il muro a destra, la quadretta ligure di Federico Raviola riesci a trovare lo spunto giusto per chiudere il primo tempo in vantaggio 5-3 con gli ultimi due giochi chiusi, rispettivamente, a zero e al primo vantaggio. Un gioco per parte a inizio ripresa e tentativo di fuga degli imperiese che si portano avanti fino all'8-4, concedendo a Massimo Vacchetto e compagni il gioco successivo alla caccia unica, ma recuperando in quello successivo, andando a vincere 9-5. Al termine del match la premiazione con il presidente della Fipap, Enrico Costa, che ha consegnato la coppa a vincitori e vinti.

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese - Marchisio Nocciole Cortemilia 9-5



Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese: Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Davide Iberto e Davide Malafronte. Dt: Riccardo Aicardi e Lorenzo Terreno.

Marchisio Nocciole Cortemilia: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Riccardo Meistro. Dt: Gianni Rigo e Giovanni Voletti.

Arbitri: Massimo Chiesa e Marco Piana

Note: un'ora e 16 minuti il primo tempo, 58 minuti il secondo tempo.

Andamento dei giochi: 1-0, 1-1, 1-2 (caccia unica), 2-2, 2-3, 3-3, 4-3 (a zero), 5-3; 6-3, 6-4, 7-4, 8-4, 8-5 (caccia unica), 9-5.