B1-F: Agil Igor Volley, il tie-break è fatale contro Bra

Cinque set e un punto conquistato. Nella 21esima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley cede a Libellula Bra soltanto al tie break, 2-3 il finale.

In campo ci sono Vighetto opposto a Cantoni, Nagy e Moroni al centro, Bosso e Bianchi G schiacciatori, Pagliuca libero (durante il match in campo anche Sassolini V e Sassolini H, Badalamenti, Caruso e Bianchi C).

Parte molto bene la Igor (4-0), Bra accorcia 4-3, ma la Igorine siglano il 12-8 con ace di Vighetto. Si fa sentire il muro di casa (15-9). Un errore al servizio e un ace portano le avversarie al 16-14 e poi il tabellone indica 18-17. Igorine avanti 22-18 ed è pausa per le ospiti, chiude Bianchi G con un ace (25-20).

Avvio ospite (1-3), una palletta di Bosso vale la parità 3-3. Sul 3-6 Ingratta richiama le sue, al rientro è ancora Bra ad avere la meglio (3-8). Le Igorine sfruttano in due azioni il mani out ed è 7-11, due diagonali di Bianchi G valgono il 9-12. Ancora a contatto per il 12-15 e sul 16-18 è pausa per Bra. Parziale proprio delle ospiti che vale il 16-22, finale 19-25.

Il terzo set è equilibrato fino al 3 pari, le Igorine poi corrono ed è pausa ospite sull’8-3. Con Bianchi G è 10-3, quando il tabellone indica 15-6 è di nuovo pausa. Brave le Igorine a non far cadere nulla e contrattaccare (18-11). Il finale è tutto Igorino: 25-20.

Il quarto set è combattuto punto a punto (7-7 dopo due lunghi scambi e poi 11-11). È Ingratta a richiamare le sue quando le ospiti allungano per la prima volta(12-15). Le Igorine riducono 15-17, ma Bra crea un mini break che vale il 15-21. Pausa sul 17-23, il finale è ospite: 17-25.

Le igorine si trovano a inseguire nel set corto e Ingratta le richiama sul 2-6 e sul 4-9. In campo continua la battaglia, con Bosso e Sassolini V è 8-12 e time out ospite. Al rientro le avversarie si portano sul 9-14, Sassolini H legge bene la situazione e annulla una palla match, poi però la chiude Bra per il 10-15.

Igor Agil Volley 2

Libellula Bra 3



Igor: Pagliuca (L), Sassolini V, Moroni, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Brezza, Badalamenti, Caruso, Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. All. Ingratta.

Bra: Rivetti, Iannaccone, Cammardella (L), Faure, Verde (L), Valente, Sordo, Batte, Venturini, Rolando, Sturaro, Monzio, Fea, Giombini. All. Relato.