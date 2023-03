Pall. Chivasso cade contro la capolista Collegno

Terz’ultima giornata di stagione regolare del campionato di serie C Gold e sul campo di Crescentino si affrontano i padroni di casa della Ferro Impianti Pall. Chivasso e la capolista Basket Collegno, in una gara che sulla carta pare già scritta, vista la differenza in classifica tra le due formazioni e la profondità dei rispettivi roster. Gara che invece alla fine regala emozioni ai pochi spettatori presenti sulle tribune crescentinesi, perché Chivasso approccia il match con concentrazione e grazie ad una difesa attenta, alla voglia di lottare contro avversari più tecnici e fisici, alla volontà di esprimersi al meglio di Ferro contro i suoi ex compagni, riesce a chiudere il primo quarto a contatto sul 15-17.

Energia e concentrazione che spariscono all’improvviso nel secondo periodo, in cui i biancoverdi segnano la miseria di 7 punti, perdono troppe palle in modo fortuito, esponendosi al contropiede ed alle transizioni di Collegno, che punisce i biancoverdi sia vicino alle plance sia dalla distanza, chiudendo il primo tempo sul 22-40. Il vento cambia però nel terzo periodo: i padroni di casa aumentano la pressione difensiva a tutto campo, contengono i lunghi avversari, recuperano diversi palloni e sospinti dalle triple di Ferro e dai canestri in transizione segnano la bellezza di 32 punti nel solo terzo periodo, chiuso però dalla tripla sulla sirena di De Bartolomeo che vale il 54-62.

La rimonta chivassese però si infrange contro il muro avversario negli ultimi 10’ di gioco, in cui Tuninetto e Mortarino diventano il faro offensivo collegnese, mentre Chivasso fatica a trovare la via del canestro, soprattutto dalla distanza. Gli ultimi giri in lunetta di Riccardo Pagetto e Vai servono solo per limare il gap finale e sistemare i tabelloni personali. Termina 71-85 per Collegno, che così continua la sua corsa in testa alla classifica.

Ferro Impianti Pall. Chivasso 71

Basket Collegno 85

Parziali (15-17; 22-40; 54-62)

Ferro Impianti Pall. Chivasso - Giovara 2, R. Pagetto 15, Vettori, Vai 10, Delnevo 3, Perino, Di Matteo 4, Greppi, Pepino 3, Ferro 27, S. Pagetto 5, Migliori 2. All. Bruno, A.All. Felletti.

Basket Collegno - Villata 2, Borgialli 12, Trovato 6, Tuninetto 8, Bertino, Tarditi 10, Di Matteo 8, Framarin 6, Mortarino 16, Trinchero 8, De Bartolomeo 9. All. Sacco.

Arbitri - Sig. Pirazzi di Serravalle Sesia e Paschero di Torino.