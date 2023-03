Akronos Moncalieri in campo oggi alle 18 contro Ragusa

Al PalaEinaudi arriva la Passalacqua Ragusa che al momento è già sicura almeno del 7° posto con 26 punti, a -2 da Campobasso. Moncalieri è invece 11°, appaiata a quota 14 con Lucca e a +2 su Faenza. Da monitorare proprio la partita del Palatagliate dove alle 18 si gioca Lucca-Faenza.

Tornando al PalaEinaudi, ben 4 le giocatrici in doppia cifra di media tra le isolane di coach Lino Lardo: Anigwe (16,6), Vitola (13,2), Hampton (11,8) e Romeo (10,2). Su sponda gialloblù invece occhi puntati come al solito sul duo Westbeld-Mitchell, con la seconda che nell’ultima uscita a Campobasso ha giocato probabilmente una delle migliori partite della stagione chiudendo con 23 punti, 8 rimbalzi, 4 recuperi per un totale di 34 di valutazione.

Importante nelle ultime settimane l’apporto dell’austriaca Sagerer e di Reggiani e Sklepowicz. Quest’ultima però in settimana si è infortunata alla spalla è sicuramente non sarà della partita.

Coach Marco Spanu: «Altro impegno contro una squadra profonda e con un ottimo sistema di gioco. All’andata ce la siamo giocata per più di 30 minuti, oggi cercheremo di iniziare con la stessa mentalità. È l’ultima di stagione regolare ed è importantissimo per noi giocare bene per iniziare i playout con il giusto atteggiamento».

Palla a due alle 18 al PalaEinaudi. Diretta streaming su lbftv.it. Arbitrano: Dionisi, Lanciotti, Cassinadr.