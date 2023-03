Torino Universitaria: BEA Chieri espugna la Panetti

Si ferma a quattro la striscia vincente di Torino Universitaria. Partita di clamorosa intensità, pari fisicità e dal grandissimo dispendio di energie quella che va in scena alla Panetti.

Gli spazi in area sono ridotti per il gran lavoro in chiusura delle difese e fioccano tiri da fuori, non supportati però dalle percentuali. Akoua attacca il ferro per il 5-2 del 3', la ribattuta chierese è di Drame che si fa largo due volte da sotto: 8-11 all'8'. Tre di Matteo Porcella archiviano il quarto sul 15-13.

Con l'andare dei minuti cresce la qualità delle giocate, ma non viene meno l'agonismo e la mira rimane quella che è. Il punteggio ne risente e rimane in bilico: 23-25 al 15', 30-27 al 28'. Il CUS pasticcia a un passo dall'intervallo e su una rimessa dal fondo, con soli 4 centesimi a cronometro, Drame lo castiga: 30-31.

Difese ancora grandi protagoniste alla ripresa. Meglio quella ospite, alle prese con qualche problema sul taglia-fuori quella di casa. Ma è da lontano che il Bea crea un varco: doppia tripla di Colli e vantaggio ospite che si rimpolpa a +7 al 25': 32-39. Ci pensa Petitti con 8 punti consecutivi (due triple) a tirare l'elastico: 42-45 al 29'.

Loro apre l'ultima frazione con il tiro morbido del 46-47, il CUS fallisce per ben quattro volte il sorpasso, che comunque arriva al 34' con Conti: 48-47. Il Bea gioca d'esperienza con Drame e si porta sul +4 con un libero di Giacomelli a 3' 17" dalla fine. Sul quinto fallo di Drame anche Conti segna un solo libero: 49-52. Il Bea sbaglia, Petitti no: la triplissima è un’autentica invenzione e il 52-52 fa esplodere la Panetti. Sul ribaltamento Molinario è perfetto sulla linea di fondo: 52-54. Mancano due minuti e il punteggio non cambia più, con Petitti che negli ultimi secondi si alza in primo tempo da 6 metri per il pareggio ma trova soltanto il ferro.

TORINO UNIVERSITARIA 52

BEA CHIERI 54

Parziali: 15-13, 30-31, 44-47

CUS TORINO: Conti Fe. 10, Petitti 9, Galliera Ricci 9, Loro 8, Bonadio 6, Pietra 5, Porcella M. 3, Akoua 2, Marangon, Tatsoptsa, Porcella An., Celada n.e. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

CHIERI: Drame 15, Molinario 13, Colli 8, Scalzo 6, Giacomelli 5, Stiffi 4, Gile 3, D'Arrigo, Tagliano n.e., Orsi n.e. All. Conti Fr.