Tennis Finale Open BNL: il titolo va ad Andrea Gola

La finale del singolare ha opposto il 2.2 cuneese Andrea Gola, classe 2001, al 29enne toscano che vive ormai stabilmente in Piemonte da diverse stagioni, Federico Maccari, cognato di Leonardo Bonucci.

Vittoria in due set per il più giovane, che è partito con il giusto slancio (3-0 con due break) e nel secondo set è stato bravo a tenere alta la concentrazione nel momento più delicato, quando sul 3-3 ha operato il break decisivo, bissato poi nell’ultimo gioco quando Maccari è sembrato ormai poco convinto di poter risalire la china nonostante abbia annullato i primi due match point, capitolando nel terzo. Gola ha fatto filotto conquistando l’ambito torneo senza perdere nemmeno un set.

Per lui e il finalista la soddisfazione di essersi qualificati per lo step iniziale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, nel prossimo maggio.

Tutta la soddisfazione, al termine, nelle parole del vincitore: «Oggi sono partito molto bene, con due break. Lui era un po’ nervoso ma con il passare dei minuti si è sciolto. Avrei potuto chiudere 6-2, ma non ho chiamato una palla fuori e ho subito un contro-break. Nel decimo gioco mi sono concentrato ed ho conquistato il set. Con le palle nuove sono stato ancora più aggressivo e soprattutto sono rimasto mentalmente nel confronto nella seconda frazione, inizialmente molto equilibrata. Sul 3-3 è arrivato il break, fondamentale, che ho tenuto salendo 5-3. Non ho aspettato il game successivo provando a sigillare subito il testa a testa e ci sono riuscito. Una bella settimana e un bel titolo nel torneo Open più importante della mia carriera, anche se non ne ho giocati molti”. Buona la cornice di pubblico, con tanti sostenitori arrivati anche dal Country Cuneo, circolo nel quale Andrea Gola è cresciuto e per il quale compete nelle rassegne a squadre. A seguirlo anche Andrea Dario, tecnico dei Ronchiverdi, club nel quale Gola è impegnato quotidianamente seguito dallo stesso staff che sta contribuendo alla crescita di Edoardo Lavagno, giocatore con il quale Gola si allena e ieri protagonista di un bel successo nel 1° turno di qualificazione del Challenger di Sanremo, categoria 125. In doppio al Monviso titolo e viaggio a Roma per il tandem Giuseppe La Vela e Alessio Savoldi che ha fermato quello composto da Biondolillo, cresciuto alla Canottieri Casale, e Scomparin per 4-6 6-4 10-6.

Oltre 740 le partite totali messe in campo nelle diverse rassegne che hanno composto il quadro del torneo BNL al Monviso Sporting Club di Grugliasco, partito in marzo con i 4.a categoria.

Un grande impegno per il circolo ed il suo staff, guidato dal direttore generale dell’area tennis, Fabio Ponzano e occasione per mettersi in luce anche dei diversi talenti locali cresciuti all’Ace Tennis Center, scuola da alcuni anni trasferita sui campi del Monviso Sporting Club. Al termine la premiazione, con la presenza tra gli altri del presidente regionale FITP Vito Di Luca, un rinfresco sul campo e molti sorrisi.

Gola è succeduto nell’Albo d’Oro del torneo a Pietro Rondoni, a segno lo scorso anno nella stessa sede.

