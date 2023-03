FISI-AOC: i risultati dei Campionati Italiani di Biathlon in Val Martello

BIATHLON - UN ORO, UN ARGENTO E DUE BRONZI IL BOTTINO DEL COMITATO AOC NELLE SINGLE MIXED DEI CAMPIONATI ITALIANI IN VAL MARTELLO

È calato il sipario sulla Coppa Italia Fiocchi 2022-2023. Con la single mixed relay si è così concluso il circuito nazionale di biathlon, che ha esordito lo scorso 11 dicembre a Forni Avoltri (Udine). Sulle nevi del Centro Biathlon “Grogg”, in Val Martello (Bolzano), è così andata in scena l’ultima prova in calendario, che ha assegnato anche le ultime medaglie della stagione, comprese quelle assolute.

È stata una lotta serrata, soprattutto nella frazione femminile tra Hannah Auchentaller e Samuela Comola, quella andata in scena nella gara Senior che ha assegnato così il titolo italiano assoluto. Al termine di una prova in cui era vietato sbagliare per riuscire a mettersi al collo la medaglia d’oro, è stata la coppia del Centro Sportivo Carabinieri formata da Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer a salire sul gradino alto del podio in 44’53’’1, senza commettere errori al poligono, precedendo le due staffette del Centro Sportivo Esercito. Al secondo posto si sono così piazzati Samuela Comola e Didier Bionaz (45’51’’7), che hanno pagato i due errori commessi nell’ultima serie di tiro e hanno preceduto Michela Carrara e David Zingerle (46’09’’7), terzi con una sola penalità totalizzata. Al 7° posto la coppia targata centro sportivo Esercito formata da Ilaria Scattolo e dal cuneese Nicolò Giraudo, che chiude con un ritardo di 2'30''1.

Ma, come nella mass start, erano stati ancora una volta gli Aspiranti a inaugurare la giornata di gare della staffetta mista. Prova da incorniciare per la coppia valdostana, formata da Nayeli Mariotti Cavagnet e Manuel Contoz, che ha conquistato la medaglia d’oro. Grazie a un’ottima prestazione al poligono, dove i due biathleti non hanno commesso neanche un errore, la staffetta dell’Asiva ha saputo rimontare dopo una prima frazione non perfetta, tagliando per prima il traguardo in 36’39’’9. Piazza d’onore per Patrizia La Marchina e Andreas Braunhofer dell’Alto Adige B che, totalizzando tre penalità, hanno fatto registrare il tempo di 36’56’’3, precedendo la coppia di fratelli piemontesi del Comitato Alpi Occidentali C, Cecilia e Tommaso Peano, terzi in 36’59’’5. Ai piedi del podio c'è ancora il Comitato AOC con la coppia formata da Carola Quaranta e Stefano Occelli che chiudono in 37'21'' seguiti da AOC A di Matilde Giordano e Filippo Massimino che terminano in 5^ posizione. 12^ posizione per AOC E di Luna Forneris e Lorenzo Canavese, 16° posto per Alice Gastaldi e Nicolò Aime con AOC B, 26^ Gaia Gondolo e Jacopo Piasco per AOC F, 30^ piazza per Anna Giraudo e Giacomo Barale con AOC G.

Con la partenza dei Giovani, la neve ha iniziato a trasformarsi, divenendo più insidiosa per i concorrenti in gara. La prova ha visto la doppietta del Comitato Alpi Occidentali che ha occupato i primi due gradini del podio nella gara valida per il campionato italiano di categoria. Grazie a un’ottima serie di tiro a terra, il cuneese Michele Carollo ha preso il largo sugli avversari, giungendo sul traguardo con il tempo di 44'51''6 (senza errori al poligono), dove ad attenderlo c’era la compagna di staffetta Francesca Brocchiero.

Medaglia d’argento, invece, per la coppia formata da Fabiola Miraglio Mellano e Nicola Giordano del Comitato Alpi Occidentali, autori di una buona prestazione in 45'10''7 con tre penalità totalizzate, che ha preceduto il Friuli Venezia Giulia A, formato da Astrid Plosch e Alex Perisutti, terzo in 45'43''2.Squalificata la staffetta AOC C di Carlotta Gautero e Paolo Barale per una ricarica in più utilizzata al poligono dalla Gautero.

Vittoria del Centro Sportivo Fiamme Oro tra gli Juniores. La staffetta composta da Fabiana Carpella e Nicolò Bétemps è stata la prima a tagliare il traguardo in 47’27’’6, senza raccogliere nessuna penalità, precedendo Gaia Brunello e Cristoph Pircher del Comitato Alto Adige A (47’48’’8), che hanno commesso un errore nelle serie di tiro, e la coppia del Centro Sportivo Esercito formata da Denise Planker e dal cuneese Stefano Canavese (48’02’’3). Ai piedi del podio la squadra AOC A di Gaia Brunetto e Thomas Daziano che chiude in 48'15'', mentre AOC B di Matilde Salvagno e Marco Barale chiude al 7° posto; 9° posto per AOC Mista formata dal cuneese Riccardo Fenoglio e Miriam Castellucci del Focolaccia.

Durante le premiazioni sono stati anche consegnati i pettorali di Leader della Coppa Italia Fiocchi: Francesca Brocchiero (Alpi Marittime) vince tra i Giovani U19 mentre Gaia Brunetto vince nella categoria Juniores. Lo sci club Alpi Marittime conquista il trofeo come prima società.