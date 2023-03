La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince a Bergamo

Stesso punteggio del girone d’andata, ma a parti invertite: la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vince 1-3 (27-29; 19-25; 25-21; 19-25) al Pala Intred contro il Volley Bergamo 1991 e sale al quarto posto solitario in classifica con 3 punti di vantaggio su Novara, che intanto cede 1-3 a Milano. Davvero le biancoblù non potevano chiedere di più a questo terzultimo turno di campionato.

Senza Villani, rimasta a casa febbricitante, Bregoli schiera titolare Rozanski, per il resto è la formazione tipo. In panchina c’è come secondo libero Aliotta, della B2. Dall’altra parte della rete le orobiche devono rinunciare a Partenio.

Nel primo set si inizia con un 5-2 per Bergamo. Dopo il time-out di Bregoli le biancoblù ritrovano la parità a 10 con Weitzel. Fase centrale segnata da tanti errori al servizio su entrambi i fronti. Da 18-18 Chieri sale a 18-20, ma subito le orobiche rientrano e passano a condurre 23-21 (Butigan). Sul 24-22 le chieresi annullano due palle set guadagnando i vantaggi, poi ne guadagnano due annullate da Bergamo. Infine sul 27-26 la giocata vincente di Mazzaro, l’errore di Lorrayna e il muro di Weitzel concludono la frazione 27-29.

Anche l’inizio del secondo set è favorevole a Bergamo che parte 6-4. Chieri raggiunge la parità a 11 passando poi a condurre 11-13 con Rozanski e Cazaute. Il vantaggio biancoblù cresce nella seconda parte del set arrivando a toccare i 5 punti sul 18-23 (Mazzaro). La frazione si conclude quindi 19-25 al secondo set-point per un tocco dell’asticella riscontrato dal videocheck richiesto dall’arbitro.

Rispetto ai primi due set, nel terzo i ruoli si invertono. Inizia meglio Chieri (4-8, 6-10). Bergamo reagisce, accorcia, trova la parità a 14 (ace di Lanier aiutato dal nastro) e sul 16-16 trova il doppio vantaggio con Lorrayna e una scatenata Lanier. Nel finale le orobiche non si fanno più avvicinare e chiudono 25-21 alla seconda palla set.

Il quarto set è subito indirizzato a favore di Chieri che tocca i 7 punti di vantaggio già sul 6-13. Nella seconda parte c’è un po’ di tira e molla, ma Grobelna e compagne si mantengono sempre a distanza di sicurezza e, guadagnato il primo match-point con un ace di Cazaute (18-24), chiudono al secondo tentativo con Rozanski che riceve e attacca da posto 4.

Meritatissimo premio di MVP per Spirito, autrice di uno straordinario lavoro in seconda linea. Top scorer dell’incontro è Lanier con 22 punti, mentre le migliori realizzatrici di Chieri sono Grobelna (18) e Cazaute (16). Chiudono in doppia cifra pure Mazzaro (14 punti, con un 11 su 14 in attacco) Rozanski (11), e Weitzel (11), a riprova che quella biancoblù è una vera vittoria di squadra.

«Eravamo affaticate dopo la finale di Challenge Cup, ma abbiamo racimolato tutte le ultime energie per questa partita che sapevamo essere importantissima per la nostra classifica – il commento di Ilaria Spirito – Adesso avremo due giorni liberi che ci permetteranno di staccare un po’ la spina. Mancano ancora due partite e daremo il massimo per conservare il quarto posto. Il nostro destino ora è nelle nostre mani».

VOLLEY BERGAMO 1

REALE MUTUA FENERA CHIERI 3

Parziali (27-29; 19-25; 25-21; 19-25)

VOLLEY BERGAMO 1991: Giulia Gennari 5, Lorrayna 16. Stufi 8, Butigan 8, Lanier 22, Cagnin 3; Cecchetto (L); Turlà, May, Frosini 1, Cicola. N. e. Bovo. All. Micoli; 2° Zanelli.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio 2, Grobelna 18, Mazzaro 14, Weitzel 11, Rozanski 10, Cazaute 16; Spirito (L); Morello, Storck 2, Nervini 1. N. e. Butler, Kone, Fini, Aliotta (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Frapiccini di Falconara Marittima e Brancati di Potenza.

NOTE: presenti 1381 spettatori. Durata set: 37′, 26′, 26′, 28′. Errori in battuta: 12-12. Ace: 2-3. Ricezione positiva: 58%-66%. Ricezione perfetta: 42%-47%. Positività in attacco: 37%-41%. Errori in attacco: 11-11. Muri vincenti: 8-8. MVP: Spirito.