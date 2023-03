L'Akronos Moncalieri sconfitta in volata da Ragusa

Fino all'ultimo non c'era la certezza...ma con Sklepowicz e Landi indisponibili, non ha resistito Marzia Tagliamento a (ri)esordire con la maglia gialloblù. Proprio contro un avversario d'eccezione come Ragusa, sua ex squadra. Fin da subito grande impatto per lei e per tutta la squadra che resta a lungo attaccata alla partita, trovando diverse volte il vantaggio. Nel finale, complice la maggiore esperienza delle ospiti, Ragusa tira dritto e non si guarda più indietro. Nel frattempo Lucca perde in casa con Faenza: il che significa primo turno di playout contro le toscane con fattore campo a favore dell'Akronos.

Reggiani e Mitchell sono le prime ad andare a segno per l’Akronos, Ragusa risponde con Hampton e Anigwe. Dopo 3’ un tap in di Westbeld porta il tabellone sul 6-4 per l’Akronos. Dopo oltre due minuti di grandi difese ci pensano Attura dalla lunga distanza e Sagerer in arresto e tiro dal pitturato a riaccendere la partita.

Ma soprattutto torna Marzia Tagliamento che dopo l’infortunio al crociato di inizio stagione non solo torna tra le convocate e non solo entra in campo già a metà del primo quarto. Ma mette subito una tripla da 8 metri e l’azione successiva serve un assist al bacio per Katshitshi che subendo fallo converte con il 2 su 2 del pareggio.

Poco dopo Reggiani in zingarata riporta in vantaggio l’Akronos, ma Ragusa con Hampton pareggia. L’ex di turno Tagliamento però ha idee diverse per la conclusione e con un’altra tripla dalla lunga distanza sigla il 18-15 che chiude i primi 10’. Romeo pareggia subito con una gran tripla e poco dopo replica sempre dalla lunga distanza, mentre dall’altra parte l’asse Tagliamento-Westbeld-Mitchell mantiene il +1 Akronos fino a quattro giri in lunetta di Vitola e Romeo senza errori. Si va negli spogliatoi sul 29-30.