Novipiù chiude con una vittoria: battuta Agrigento

La Novipiù Monferrato Basket chiude questa prima parte di stagione con una bella vittoria contro la Fortitudo Moncada Agrigento: 88-77 il punteggio finale con i rossoblu che orfani di Carver e Ghirlanda per infortunio riescono ugualmente a superare una squadra che sicuramente aveva tante motivazioni.

Per i rossoblu si trattava di una partita che non aveva particolare rilevanza in ottica girone nero. Agrigento invece si giocava l’accesso diretto al tabellone playoff.

Domenica prossima la Novipiù se la vedrà in trasferta con Mantova nel primo match del girone salvezza. La testa è già sintonizzata sull'obiettivo più importante: la salvezza.

Siciliani che partono con il piede ben premuto sull’acceleratore. Ambrosin parziale 4-0. Sono di Martinoni i primi punti di giornata per Monferrato. I muscoli di Marfo si fanno sentire sotto le plance. Justice accorcia le distanze dalla lunetta. Due belle giocate di Ellis, partita vibrante. Agrigento prova a scappare. Casale c’è. Martinoni canestro e fallo. 19-23 alla prima pausa con 9 punti già a referto.

Tornati in campo. Grande e Leggio si sfidano dalla distanza. Anche Costi non vuole essere da meno. Leggio e Poom lottano su ogni rimbalzo. Gioco da tre punti di Formenti sempre più sulla via del completo recupero. Monferrato si perde un po’ in attacco. Ancora Grande, poi Ellis in penetrazione. 29-37 a 3’ dalla sirena. Tripla di Sarto che si carica di entusiasmo. Accorcia Martinoni e si va all’intervallo sul 34-37.

Tornati sul parquet Francis prova a fare la voce grossa ma c’è il grande ritorno della Novipiù. Leggio e Sarto firmano il primo sorpasso sul 42-41. Ambrosin continua la sua prestazione super. Terzo canestro per Francis, poi break rossoblu. 8-0. Triple di Leggio e Justice. Timeout Agrigento. Francis con un piazzato, altra tripla di Sarto. Chiuderà a 16 punti complessivi. Grande show con due traccianti impossibili. Siciliani che riescono a restare a contatto dopo un primo tentativo di fuga. Si va all’ultima pausa sul 62-59. Marfo e Formenti si sfidano ai liberi. Costi quinto punto. Formenti tripla. 68-63. Canestro di Valentini che spezza l’equilibro. 70-63.

Timeout Agrigento che non vuole perdere questa partita. Ambrosin sbroglia una situazione difficile. Poi Martinoni e Poom la mettono nel ghiaccio. 79-67 a poco meno di 4’ dalla sirena. Grande chiuderà con 28 punti a referto. Giocatore eccezionale. Justice, che chiude in crescendo, va a segno con l’aiuto del tabellone. 83-74. C’è ancora tempo per una bella tripla di Formenti nell'ultimo giro di orologio. Martinoni chiude i conti dalla lunetta. 88-77.

Il commento di coach Stefano Comazzi: «Parto facendo i complimenti a coach Devis Cagnardi con la quale sono legato da un rapporto che dura da tanti anni. Stanno disputando una stagione importante. Questa sera si è giocata una gara a tratti anche divertente, sono contento per i miei ragazzi. Abbiamo affrontato questa sfida in maniera sfrontata; un match che ci ha dato alcune insidie che nelle ultime occasioni non avevamo trovato. Siamo partiti un po' malino, stando sotto per tutto il primo tempo, soffrendo un po' troppo al rimbalzo nella prima fase, complice probabilmente l'assenza di Carver. All'intervallo ci siamo parlati, per vincere la partita avremmo dovuto fare meglio al rimbalzo. Così è stato. Oggi chiudiamo con 6 giocatori in doppia cifra. Nonostante un primo tempo di Justice così così, nella ripresa siamo tornati in campo tutti con l'atteggiamento giusto facendo un'ottima partita. Ora testa al girone nero. Inizialmente sarà inutile fare calcoli. Su otto squadre ne retrocederanno 4. Il primo match sarà in trasferta subito con Mantova. Speriamo di recuperare i due infortunati il prima possibile per questo rush finale».

Novipiù Monferrato Basket 88

Moncada Energy Agrigento 77

Parziali (19-23, 18-16, 25-20, 26-18)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 20 (9/12, 0/0), Alvise Sarto 16 (2/4, 4/5), Kodi Justice 16 (4/9, 1/2), Matteo Formenti 12 (1/2, 2/4), Quinn Ellis 10 (4/6, 0/2), Gianmarco Leggio 10 (2/7, 2/4), Karl markus Poom 2 (1/3, 0/3), Luca Valentini 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Aaron Carver 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Grande 28 (6/10, 5/10), Lorenzo Ambrosin 18 (5/11, 2/5), Daeshon Francis 13 (4/4, 1/3), Kevin Marfo 11 (3/11, 0/0), Cosimo Costi 5 (1/1, 1/5), Matteo Negri 2 (1/3, 0/2), Albano Chiarastella 0 (0/0, 0/1), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/2), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0)