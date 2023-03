BEA Chieri: il recap della settimana sul settore giovanile

Settimana ricca di soddisfazioni per il Settore Giovanile dei Leopardi. L'U17 Eccellenza supera San Mauro e vince la prima gara del girone Coppa. Ieri, domenica, quattro vittorie su quattro gare giocate: l'Under 15 Silver con Pallacanestro Grugliasco, l'Under 17 Silver con Granda College Cuneo, l'Under 13 Gold con Pallacanestro Farigliano e l'Under 13 Silver con Beinaschese Otb.

Nel turno infrasettimanale del girone Coppa, l'Under 15 Eccellenza cede a Biella Next, mentre l'Under 14 Gold si ferma con Basket Carmagnola, l'Under 14 Silver con Basket Carmagnola e l'U19 Silver con Tam Tam Torino nella prima giornata della Fase Top.

U17 ECCELLENZA

TNA SAN MAURO - BEA CHIERI 66-77

Parziali: 20-16, 39-36, 48-60

SAN MAURO: Bena 3, Binovi, Domiziano 13, Maicu 2, Termine 4, Fornaresio, Conterio 4, Pizzaia 37, Damiani, Agnese, Benenti 3, Andriolo. All. Rossin, Ass. Pasotti.

CHIERI: Viggiano 12, Quagliotto 27, Guardalben 4, Bechis 10, Minetti 2, Mazzardis, Altina, Origlia 7, Fogliato 13, Pisciuneri 2. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U15 SILVER

BEA CHIERI - PALLACANESTRO GRUGLIASCO 52-29

U17 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO - BEA CHIERI 48-66

U13 GOLD

BEA CHIERI - ASD PALL. FARIGLIANO 73-33

Parziali: 21-8, 33-19, 56-23

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 15, Borz 4, Spano 2, Di Giorgio, Cristiano 4, De Mita, Menegatti 10, Vitrotti 2, Montiglio 6, Coltiletti 17, Caló 13, Dimonte. All. Corrado, Ass. Mosca.

ASD PALL. FARIGLIANO: Massano (Cap) 12, Ravelli, Carotti, Porro 10, Bianciotto 2, Viara 2, Scarano 4, Musso 2, Marengo, Gonella 1. All. Sappa, Ass. Giacello.

U13 SILVER

BEA CHIERI - BEINASCHESE OTB 77-39

Parziali: 22-10, 40-18, 54-39

BEA CHIERI: Sandri 6,Percudani 7, Patrascu L. 8, Dalmasso 15, Sangiorgi 13,Zanzon 12, Dardano M. 4, Patrascu F. 12, Iacovuzzi, Dardano S., Bernardiello. All. Ucci.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI - BIELLA NEXT 55-87

Parziali: 18-24, 33-50, 48-67

BEA CHIERI: Milani, Zarba 2, Giachino 2, Massari 3, Giangualano 4, Rodinò, Marchiori, Molinari 7, Monaco 11, Cacciabue 3, Zanzon 23, Nurra. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Virde, Acc. Mout.

U14 GOLD

BEA CHIERI - PALLACANESTRO MONCALIERI 82-43

U14 SILVER

BASKET CARMAGNOLA - BEA CHIERI 82-42

Parziali: 22-5, 42-16, 67-33

BEA CHIERI: Traversari 15,Viale,Giorcelli 13, Santoro 6,Bonetti , Faedda , Mastrocola 5, Balla 3, Costamagna 1, Carrara, Griva all. Ratto F.

CARMAGNOLA: Gaido 28, Gennarini 5, De Luca 17,Lucifora 4, Gaidano, Filippone, Costa 4, Mazza 2, Prezioso, Petrungaro, Panarelli 2, Caraccio 20, all.Mammola R.

U19 SILVER

TAM TAM TORINO - BEA CHIERI 69-51