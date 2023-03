Oleggio: la Serie D vince contro Galliate

Ottavi con 16 punti. Si chiude così la regular season della serie D targata Oleggio Junior Basket. L’ultima vittoria è arrivata ieri, domenica 26 marzo, contro Basket Galliate 59-64. Un risultato importante per la squadra, ma che purtroppo non fornisce agli Squali la salvezza diretta: per via della riforma dei campionati, che prevede 8 retrocessioni, saranno necessari i playout per poter salvare la categoria conquistata con grande merito sul campo appena un anno fa.

La formazione di Luca Campari se la vedrà con Gravellona (dell’ex Claudio Sacco), Borgomanero e Chieri, le prime due si salvano, le altre retrocedono in Promozione. La seconda fase dovrebbe già partire questo weekend.

«E’ stata una stagione di alti e bassi, abbiamo avuto ottimi momenti e buone opportunità per compiere l’impresa e salvarci in modo diretto ma le sconfitte con Gravellona e Novara ci hanno condannato, – dice coach Campari – siamo in un girone di ferro ma pensiamo soltanto a giocare a basket e sappiamo che saranno tutte battaglie. Otto retrocessioni sono tante, vogliamo tenerci stretto quello che ci siamo presi un anno fa sul campo».