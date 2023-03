Club76: i risultati del weekend

Continua la grande festa del Club76, dopo la vittoria della CEV Challenge Cup delle ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, nell'ultima tappa a Timosoara, in Romania, contro il Lugoj.

In Serie A1 le ragazze biancoblu questo fine settimana sono anche riuscite a imporsi 1-3 in trasferta contro Volley Bergamo, riconquistando il quarto posto nella classifica parziale, superando così l'Igor Novara.

Nel Campionato di Serie B2, le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno giocato contro Albisola la prima di sei finali per raggiungere la zona salvezza, vincendo al tie break 2-3. Nonostante in primo set con troppi errori in ricezione, le ragazze hanno reagito costruendo bene il secondo e il terzo set, cedendo poi il quarto, ma portando a casa il quinto. Da sottolineare la partenza come titolare di Rebecca Miracchi e le prestazioni di Tonelli e Bianco.

In Under 18 ieri la prima partita del girone regionale è stata vinta 3-0 contro Rivcastelvolley.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno conquistato 3 punti sabato sera contro El Gall, che mettono così la squadra a +13 dalla zona play out . Durante la gara c’è spazio per tutte le atlete che dimostrano di poter tenere la categoria.

Giornata di riposo, invece, per l'Under 16 gold, che si prepara per domenica prossima, quando avrà inizio il girone di qualificazione alla final four. Prima gara contro il Cus.

In Serie D il Playasti ha vinto contro UnionVolley Pinerolo per 3-1. Pino volley sabato ha affrontato in trasferta la capolista Biella, perdendo 3-0, ma con parziali comunque importanti (25/22 26/24 26/24), giocando punto a punto fino alla fine.

L'Under 14 Gold ha iniziato la fase regionale per l'accesso alla final four, vinto 3-0 contro SammaBorgo. L'Under 13 Gold giocato a Cuneo la semifinale di ritorno dal 5° all'8° posto, perdendo 3-1.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 24 marzo

• 1° Divisione F. C.T. Cun.Ast. Girone 15°/18° posto: Mon.Vi. vs Club76 Playasti 3-2

• 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Volley Montanaro vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 3-0

• 1DF2 Play Off Promozione F. C.T. Torino: GS Pino Volley vs Safa 2000 0-3

• 1D FG Play Off Eccellenza F. C.T. Torino: Ottica Barra vs GS Pino Volley 3-0

Sabato 25 marzo

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs El Gall 3-0

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs UnionVolley Pinerolo 3-1

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: Numeraria Virtus Biella vs GS Pino Volley 3-0

• Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone 9°/16° posto: Club76 Playasti 2009 vs L'Alba Volley 09/10 1-3

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Quarti finale 9°/16° posto: Club76 Playasti Silver vs CRF Gunetto Cervere 2-3

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2011 vs Club76 Playasti 2010 1-3

• C.T. Torino F. CT14F4 Classificazione 17-22: Safa 2000 vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

Domenica 26 marzo

• Under 18 F. C.T. Piemonte Girone A: Rivcastelvolley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Gold 0-3

• Under 18 F. C.T. Cun.Ast. Girone 5°/8° posto: Club76 Playasti vs Insieme Marene Savigliano 0-3

• Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/23° posto: New Volley Asti vs Club76 Playasti Silver 3-2

• Under 14 F. C.T. Piemonte Girone B: Club76 Playasti Gold vs Sammaborgo 14 3-0

• Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Semifinali 5°/8° posto: Cuneo Granda Volley vs Club76 Playasti 2010 3-1

• Under 13 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/22° posto: Volleysaluzzo Farmacia S. Martino vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-0

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone E: L'Alba Volley Greenhas vs Club76 Playasti 2011 3-0

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone F: Volley Busca Verde vs Club76 Playasti 2012 CIOP 2-1

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone F: Volley Marene Blu vs Club76 Playasti 2012 CIOP 3-0

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone G: Club76 Playasti 2012 CIP vs ASD Santa Margherita Alba 2-1

• Under 12 F. C.T. Cun.Ast. Sport Fashion Girone G: Club76 Playasti 2012 CIP vs Cuneo Granda Volley Verde 1-2

• C.T. Torino F. CT16F7 Classificazione 17-22: Pizza Baffo Nichelino Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-2

• C.T. Torino F. CT13F4 Classificazione 17-22: MTV Gialla Elettrica D.A vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

SERIE B MASCHILE GIRONE A VINCE CONTRO ALBISOLA



Il Fenera Chieri '76 vince 3-1 contro Fas Albisola Pallavolo, conquistando così tre punti importanti per dare morale e tenere aperta la lotta per rimanere nella categoria. I ragazzi di coach Specchia hanno messo in campo una buona ricezione, una difesa attenta, un servizio fastidioso, che hanno permesso di portare a casa la gara. Da segnalare la prestazione del centrale Segatto che con il suo ingresso in campo ha cambiato l’inerzia della gara sotto rete e ha messo a terra 9 punti. Top scorer Matteo Marello con 22 punti, seguito da Del Noce con 15 e Robazza con 11. Prossima gara sabato 1 aprile a Genova contro CUS.