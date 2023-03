BEA Chieri: la C Gold vince anche alla Panetti

Sabato 25 marzo la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo ospite di Cus Torino per la 24esima giornata di C Gold, la terzultima di regular season. In una gara sempre equilibrata, Cus tiene da subito alti ritmo e intensità. Le squadre si alternano al comando, i Leopardi acquistano un margine nel secondo tempo a suon di triple, ma i padroni di casa restano sempre a contatto e la partita è aperta fino al pareggio degli ultimi istanti. Sul 52-52 Molinario ristabilisce subito il +2 e i Leopardi festeggiano il quarto successo arancione consecutivo. A due giornate dalla fine del girone, la Planet Smart City conferma così il quinto posto.

LA GARA

Oltre al lungodegente Mosca, coach Conti deve ancora fare a meno di Tulumello e schiera Molinario, Colli, Giacomelli, Scalzo e Drame. Coach Porcella replica con Pietra, Ajoua, Marangon, Conti e Bonadio. L’inizio è delle difese, che chiudono le aree alle penetrazioni offensive. Conti sblocca subito i torinesi dalla lunga distanza, Drame ricuce dalla lunetta e Coach Conti ferma tutto dopo 2 minuti e 30’ (5-2). Il primo quarto procede punto a punto con Drame esplosivo sotto canestro, fino al 15-13 siglato sulla sirena da Matteo Porcella.

Gile riporta i Leopardi in vantaggio in apertura della seconda frazione, poi la gara continua in equilibrio (25-25). Ricci in contropiede porta i torinesi sul +3 a 17’ dall’intervallo lungo, coach Conti ferma tutto e i Leopardi trovano lo schema con Molinario: 30-29. Cus sbaglia la rimessa e Drame realizza ancora con una prodezza allo scadere.

Colli crea un varco a suon di triple (parziale 0-6) nel cuore del terzo quarto. Stiffi ne infila altri due in contropiede, mentre le difese continuano a essere protagoniste. Petitti, anche lui dalla lunga distanza, ricuce il margine e l’ultima decina inizia sul +3 per gli Arancioni (42-45).

I torinesi tentano a lungo il sorpasso e lo trovano con Conti al quarto dell’ultima frazione. BEA torna in testa e Drame fa 2/2 dalla lunetta, poi deve sedersi in pancina per il quinto fallo. Ultimo minuto, Petitti pareggia i conti a quota 52. Molinario segna in uno contro uno, Cus non trova più il canestro e i Leopardi festeggiano il quarto successo consecutivo (52-54).

IL COMMENTO

«Con questa vittoria manteniamo la posizione in classifica in vista dei play-off – commenta coach Conti – Mi complimento con Cus Torino che, come sempre, ha giocato con grandissima intensità ed è riuscito a mantenerla dal primo all’ultimo minuto. Proprio i ritmi con cui abbiamo giocato questa gara l’hanno resa per tutti un momento di crescita importante in vista della seconda parte di stagione».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica prossima, 2 aprile, i Leopardi tornano al Pala Gialdo per l’ultimo impegno casalingo di regular season. La palla a due con Usac Rivarolo è alle 18.30.

CUS TORINO 52

PLANET SMART CITY BEA 54

Parziali: 15-13, 30-21, 44-47

CUS: Conti 10, Petitti 9, Galliera Ricci 9, Loro 8, Bonadio 6, Pietra 5, Porcella M. 3, Porcella An., Akoua 2, Maragon, Tatsoptsa, Celanda. All. Porcella Al, Ass. Subbiani.

BEA Chieri: Drame 15, Molinario 13, Colli 8, Scalzo 6, Giacomelli 5, Stiffi 4, Gile 3, D’Arrigo, Tagliano, Orsi. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.