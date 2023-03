Gators: il recap della settimana

Negli ultimi secondi di gara, tre fischi consecutivi contro i Gators permettono a Grugliasco di allungare: i Gators hanno ancora la possibilità di pareggiare, ma lo 0 su 2 di Stefano Nicola dalla lunetta chiude definitivamente il match. Sconfitta che non cambia comunque il percorso fatto dalla squadra di coach Fabbri, arrivata ad un passo dalla zona play-off per la promozione, risultato tutt’altro che scontato ad inizio stagione: risultato che rende società e staff molto soddisfatti, anche in vista del girone di Coppa Piemonte dove tutto il roster potrà trovare maggiore spazio al termine di una stagione più che positiva.

Ultimo match di regular season per i Gators, ormai certi della salvezza diretta conquistata con una giornata di anticipo: come accaduto nelle precedenti due gare, l’inizio di partita è molto teso con le squadre che non riescono a bucare la retina per diversi minuti. Zagaria da una parte e Marengo dall’altra iniziano così ad andare a canestro, con gli alligatori che provano anche a piazzare un mini break ma vengono riassorbiti immediatamente verso la fine del quarto.

Le lady si presentano sul difficile campo di Pino Torinese in con 8 sole ragazze a referto, per di più non tutte in perfetta forma, e sin da subito Chieri comanda la gara tirando dall'arco dei 6,75 con un precisione altissima.

Il quintetto Lady composto da Verlengo, Vergnano, Iannuzzi, Porporato e Marchisio si trova in difficoltà già dalle prime battute di gara. A nulla servono le varie difese a zona alternate per provare a rallentare le folate della squadra avversaria, tanto che il primo quarto finisce 27-16 Chieri.

Nel secondo quarto lo staff tecnico Gators fa ruotare tutta la panchina per dare fiato alle compagne, ma le scorribande delle ragazze allenate da coach Miano non si placano: troppo facile per Chieri arrivare a canestro, troppo difficile per le Lady riuscire a creare tiri in attacco con alta percentuale di realizzazione, solo Porporato si mette in luce con 6 punti realizzati dei 9 totali realizzati nel secondo quarto contro i 22 avversari, finendo il secondo periodo 41-25.

Solo nel terzo periodo dopo la sfuriata di Fabbri le Lady hanno una reazione che consente di poter realizzare 16 punti contro i 18 avversari (sempre meno dei 27 del primo quarto e 22 del secondo concessi a Chieri) e tutto il quintetto riesce ad andare a referto.

Nel quarto periodo la gara è indirizzata e non c'è tempo per risollevarne le sorti, finisce 85-51 per Chieri che merita senza se e senza ma la vittoria.

Prossimo incontro: martedì 04/04/2023 ore 21.00, ABC SERVIZI Lady Gators – Polisportiva Reba (Palazzetto dello Sport - Reg. San Giorgio - CAVALERMAGGIORE (CN)).

PROMOZIONE MASCHILE

AUXILIUM CUNEO - ZETAEMME CAYMANS 83-48

Parziali: 18-14, 30-14, 14-15, 21-5

ZETAEMME Caymans: Ambrogio 16, Davicco 11, Tucci 10, Ferrero 7, Brigna 2, Giambrone 1, Craco 1, Caula 0, Zorgniotti 0, Paschetta 0. All.: Mondino

Ultima giornata di stagione regolare per i Caymans di coach Mondino ospiti della capolista Auxilium Cuneo. I padroni di casa hanno vinto 13 delle 15 partite fin qui disputate, ma sono tallonati da Piasco a sole due lunghezze di distanza. Perciò per trionfare in campionato sono obbligati a vincere. Per contro, i Caymans arrivano da 9 successi nelle ultime 11 gare ma devono rinunciare ad Alessio Colonna, play della squadra e a Davide Borsa, vera anima difensiva.

Nel primo quarto, i cuneesi sentono l’importanza del match e giocano contratti: Steve Ambrogio li punisce con regolarità dalla distanza ed il parziale si conclude sul 18 a 14. Nel secondo quarto, i locali mettono in campo tutta la loro aggressività e la loro intensità recuperando una cospicua quantità di palloni, tramutati in punti. Il divario arriva a 20 punti all’intervallo.

Nel terzo periodo il Coach schiera i Caymans a zona ottenendo qualche buona conclusione in contropiede, alternata a canestri dalla distanza. I biancoverdi si aggiudicano il parziale, ma non riescono a rientrare in partita e anzi nel quarto conclusivo i cuneesi moltiplicano gli sforzi andando a vincere gara e campionato.

«Partite come questa dovremmo giocarne almeno una al mese. I nostri avversari ci hanno insegnato quale deve essere l’intensità necessaria per ottenere un risultato importante. Il processo di crescita passa anche attraverso queste batoste estremamente salutari» le parole di coach Mondino a fine gara. Ora i Caymans sono attesi dall'inizio della seconda fase del campionato.

U19 FEMMINILE

ABC SERVIZI LADY GATORS – VALENZA 93-32

Parziali: 22-3, 23-14, 26-10, 22-5

ABC SERVIZI Lady Gators: Verlengo 21, Frattini 17, Gjondrekaj F 15, Marchisio Giulia 11, Marchisio Grazia 10, Perlo 8, Gjondrekaj D. 6, De Donatis 4, Mellano 2, Porporato 2. All.: Botta-Colonna

Valenza: Guccio 11, Pizzuto 9, Bonzano 6, Cubito 2, Toure D 2, Ardito 1, Milanese 1, Le Foche, Pasino, Tibaldi, Toure K, Zavattaro. All.: Pasino

Bella e convincente vittoria casalinga nella seconda gara della fase poule coppa del campionato U19 Femminile, dove le Lady Gators si sono espresse a buoni ritmi per buona parte dei quaranta minuti.

Nel primo quarto le Lady fanno valere le proprie capacità sia offensive sia difensive e riescono ad indirizzare a proprio favore la gara: buoni rimbalzi di Perlo e Porporato portano diversi contropiedi efficaci, così come le palle recuperate di Verlengo e Marchisio. I punti sono ben distribuiti, il che è conferma di buona collaborazione tra le ragazze, mentre dall’altra le ospiti faticano e il periodo termina così sul 22-3.

Nel secondo quarto, ancora attacco diviso tra le varie giocatrici, con buon contributo di tutta la panchina: abbastanza buona ancora la difesa che ogni tanto si rilassa un po’ e permette alle ospiti di trovare le prime vere conclusioni efficaci: la cosa non diventa preoccupante e, infatti, a metà incontro il punteggio vede le padrone di casa avanti sul 45-17.

Dopo l’intervallo lungo, il terzo quarto continua sulla falsa riga dei precedenti, con le Lady brave a continuare con una difesa aggressiva e meno perforata, rimbalzi importanti e palle recuperate che fruttano ancora molti contropiedi. Attacco sempre ben distribuito tra le ragazze, mentre tra le ospiti ci sono momenti di orgoglio che maturano qualche conclusione efficace. Il periodo si conclude così sul 71-27 per le Lady.

Arriva l’ultimo periodo, dove la difesa fa ancora la differenza concedendo nuovamente poco alle avversarie e colpendo a ripetizione in contropiede, il che porta alla conclusione dell’incontro in modo agevole col punteggio finale di 93-32.

«Ottima prova di tutto il gruppo, con particolare menzione per Gjondrekaj Federica, molto attiva in attacco e concreta in difesa, ma anche di Frattini brava a punire sugli scarichi, Marchisio Giulia che col passare del tempo sta ritrovando forma atletica e fiducia dopo l’infortunio, nonché della solita Verlengo che nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto è stata le vera spina nel fianco per gli attacchi delle avversarie» queste le parole di elogio di Coach Botta.

Prossimo incontro: venerdì 07/04/2023 ore 20,40 Polisportiva Reba – ABC SERVIZI Lady Gators (Palestra Massari - Via Massari, 114 – TORINO (TO)).

U19 GOLD

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS - TAM TAM 46-74

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 0, Alessio 15, Marcellino 2, Baretta 0, Ghigo 4, Valinotti 6, Perrone 0, Ferrero 6, Pistone 6, Pepe 3. All.: Fabbri - Colonna

Tam Tam: Bechis 9, Delvecchio 15, Fele 6, Moro 6, Bechis 0, Scivoletto 2, Paradisi 11, Di Biasi 0, Gualano 0, Terzi 0, Balsarin 1,Tibeccio 14. All.: Tartaglione

I Gators U19 Gold hanno giocato, lunedì 20 marzo al palazzetto di Savigliano, la loro ultima gara casalinga della prima fase.

Tam Tam è più forte tecnicamente e atleticamente infatti la gara è indirizzata sin dai primi minuti di gioco verso i torinesi. Il quintetto Gators iniziale, composto da Barra, Ghigo, Perrone, Pistone e il giovanissimo Alessio fa una fatica incredibile a trovare la via del canestro ritrovandosi in netto svantaggio, a fine primo quarto di 14-4.

Nel secondo quarto la musica non cambia, anche se si vede qualche miglioramento, soprattutto in attacco: il giovane Alessio, Ghigo da sotto le plance e Pistone, producono ben 17 punti, contro i 28 avversari conditi da 4 bombe da 3 punti, mandando le squadre al riposo lungo 42-21.

Al rientro dagli spogliatoi Valinotti mette a segno 7 punti consecutivi e Alessio ne realizza 6 (ottimi i segnali di crescita del giovane U17) per un totale di 13 punti realizzati, le scorribande avversarie però fruttano 20 punti solo nel terzo periodo.

Nel quarto periodo la gara è definita nel punteggio :i ritmi si abbassano da entrambe le parti e con merito Tam Tam porta a casa la vittoria.

U17 GOLD

GGS BASKETBALL PROJECT - CARMAGNOLA 55-51

Parziali: 20-11, 5-16, 12-8, 18-16

GGS BASKETBALL PROJECT: Picollo, Ruffinatto, Inaudi, Di Meo 9, Massa, Ficetti 3, Bertaina 15, Vergnaghi 17, Mattio, Barra 9, Condur, Bernardi 2. All.: Nicola–Ass.: Di Meo

Carmagnola: Servetto 6, Randazzo K. 16, Randazzo A. 12, Celentano 2, Gallo, Arneodo 10, Beltrando 2, Vaschetti 3, Demaria 1, De Palma. All.: Randazzo–Ass.: Bergese

Sabato 25 marzo, a Saluzzo, arriva la capolista Carmagnola, che giusto la settimana prima aveva fornito una gran prova di carattere, per cui si percepiva un po’ di tensione.

A parte le primissime azioni in cui Carmagnola dà un break iniziale, propiziato da 2 bombe, il primo quarto è ben equilibrato, con ottime penetrazioni di Vergnaghi (fresco convocato con la nazionale U15) e con le bombe di Di Meo.

Nel secondo quarto si spengono le luci in casa GGS, si fa fatica a trovare il compagno libero e in difesa si subiscono rimbalzi offensivi a ripetizione. Così si spiega il contro break, che porta all’intervallo lungo gli ospiti in vantaggio di 2 punti.

Gli ultimi due quarti si gioca colpo su colpo: nessuna delle sue contendenti riesce a sopraffare l’altra per lo strappo decisivo. Per i locali saranno fondamentali i punti da fuori di Bertaina, più preciso del solito, e di Barra, buttato nella mischia per fare a sportellate con i pesi massimi di Carmagnola, vista la giornata poco felice al tiro di Ficetti.

Si arriva all’ultimo giro di lancette con il punteggio ancora in bilico; poi un canestro da sotto di Bertaina e una bomba ancora di Barra, danno quel vantaggio di 4-5 punti che si riesce a portare fino alla sirena finale.

Prossimo incontro: mercoledì 12/04/2023 ore 19.30, Reale Mutua Torino - GGS BASKETBALL PROJECT (Pala Gianni Asti - Via Burdin, 10 - TORINO (TO)).

U17 GOLD

TOC TOC GATORS - TAM TAM 59-49

TOC TOC Gators: Crosetto 3, Baretta 8, Avalle 4, Scardina, Sogno, Pepe 12, Carignano, Pistone, Marcellino 13, Alessio 19. All.: Colonna

Tam Tam: Fele 8, Risso, Pinci, Bevione 13, Corcelli 6, Giarattana, Strignano 6, Virano, Lurgo 2, Corcelli 2, La Monaca 7, Balsarin. All.: Capolicchio

Inizia alla grande la seconda fase dei Gators U17 Gold allenati dal duo Fabbri e Colonna: nel match di sabato contro Tam Tam Torino, hanno sfoderato una gara praticamente perfetta, dando vita ad una prova generale molto bella, condita da un'ottima difesa e da buone trame offensive, sintomo che il lavoro impostato ad inizio anno dal nuovo staff tecnico, sta piano piano venendo fuori.

I Gators scendono in campo con il quintetto iniziale formato da: Avalle, Marcellino, Baretta, Alessio (autore di 19 punti) e Pepe. Nei primi minuti di gioco, i padroni di casa sembrano intimoriti dall'avversario che velocemente mette a segno un parziale di 14 a 0 che obbliga lo staff Gators al time out. Al rientro in campo, cambia la musica: i biancoverdi iniziano a macinare gioco, a correre, a dare intensità alla difesa e i risultati si vedono: in pochissimo tempo agganciamo gli avversari e chiudono il primo quarto solo sotto di 2 lunghezze.

Nel secondo periodo i Gators difendono benissimo anche contro i lunghi avversari e, con le ottime iniziative di Alessio e le triple di Marcellino, mettono la testa avanti nel punteggio ed è time out per gli avversari; si torna in campo e Tam Tam butta in campo la zona la zona 2-3 che solo per qualche azione intimorisce i giovani Alligatori, giusto il tempo di aggiustare qualcosa in attacco, e i biancoverdi tornano a segnare e chiudere in vantaggio il secondo quarto.

Al rientro dagli spogliatoi i Gators danno il loro meglio mettendo a segno 21 punti solo nel terzo quarto. Tam Tam prova ad alternare la zona 2-3 ad una Zone Press a uomo a tutto campo, che il trio Alessio, Crosetto e Pepe supera senza grossi problemi, trovando anche canestri facili.

Quarto periodo la musica non cambia: i Gators dimostrano personalità nella gestione della gara, soprattutto quando da -15 Tam Tam si rifà sotto arrivando a -8 tirando praticamente solo da 3 punti. Ma i canestri dall'angolo di Marcellino e il Tap In di Baretta con canestro realizzato, spediscono gli avversari sotto le 10 lunghezze di svantaggio. Ormai Tam Tam non ha tempo di recuperare. Il match finisce 59-49 per gli Alligatori che meritatamente vincono e convincono.

U15 ECCELLENZA

GGS BASKETBALL PROJECT - SESTRI 85-64

Parziali: 25-11, 43-27, 58-45

GGS Basketball Project: Ruffinatto 5, Di Meo 23, Ficetti, Massa 2, Bertaina 11, Vergnaghi 23, Mattio 2, Perlo 3, Barra 8, Condur, Giordano, Bernardi 8. All.: Nicola - Di Meo

La squadra Under 15 Eccellenza del progetto GGS vince la gara interna contro Basket Sestri. Dovendo fare a meno di Ficetti e di Perlo a riposo preventivo, coach Di Meo e Nicola schierano sul parquet Di Meo, Vergnaghi, Bertaina, Barra e Mattio che si fanno trovare pronti ed imprimono alla gara un ritmo molto intenso difensivamente che consente alla squadra di correre in contropiede.

Nel primo quarto tutti i giocatori a disposizione di alternano in campo, per garantire l’intensità richiesta dai coach. Al termine del primo quarto GGS è a +14. Sestri cerca di reagire mettendo maggiore intensità in campo, sostanzialmente pareggiando il secondo quarto ed andando all’intervallo lungo sul -16.

Nel terzo quarto Sestri si rifà sotto, arrivando fino a -10, ma la buona serata al tiro di Di Meo e Bertaina e l’ottima qualità delle collaborazioni offensive di GGS, consentono alla squadra di chiudere la gara con un buon vantaggio.

In settimana i ragazzi saranno a Tivat in Montenegro per le Superfinals del Torneo EYBL.

In bocca al lupo ai ragazzi!!!

U15 GOLD

CHIERI - ABC SERVIZI GATORS 65-50

Parziali: 13-12, 32-21, 49-38

ABC SERVIZI Gators: Mosso S 2, Mosso G 8, Vallero, Crosetto 10, Paonne 5, Bosio, Graziano 2, Mellano, Botta, Ambrogio 23, Iacuzzi 3. All.: Racca, Ass.: Marengo

Chieri: Vieri 15, Corona 1, Demarzio, Bosco 8, Negrisolo 4, Clerico 5, Toure 10, Perrone 4, Masiero, Vergnano 8, Sala 10. All.: Toso, Ass.: Musso

L’ultima giornata di regular season porta i Gators U15 a giocare sul difficile campo di Pino Torinese contro la formazione di Chieri, terza forza del campionato. I ragazzi di Racca-Marengo approcciano la partita in modo ottimale e giocano alla pari contro i più quotati avversari.

Il primo periodo è un continuo botta e risposta tra le due compagini che si affrontano a viso aperto. La difesa press che i nostri ragazzi mettono in atto in questo frangente porta i suoi frutti permettendo ai bianco-verdi di restare in scia degli avversari.

Il secondo periodo è il crocevia della partita: nella prima parte il match si dipana sulla falsa riga del primo quarto; nei minuti finali invece, complice un breve appannamento dei biancoverdi, i locali accumulano un tesoretto di una decina di punti che permette loro di allungare nel punteggio. Si arriva così all’intervallo lungo sotto di 11 lunghezze.

Alla ripresa i locali cercano di dare il colpo di grazia ma i Gators non ci stanno: continuando a difendere molto alti non permettono ai chieresi di ragionare obbligandoli a perdere numerosi palloni e ricucendo nel punteggio fino a due lunghezze dai padroni di casa grazie, soprattutto, ad un bel gioco di squadra ed alla prestazione del giovane Mosso G. di un anno più giovane ma che senza timore reverenziale ha giocato una partita eccezionale. Anche questa volta una breve amnesia nell’ultimo minuto e mezzo del periodo ricaccia indietro gli ospiti che tornano ad avere una decina di punti di svantaggio.

L’ultimo periodo vede nuovamente gli Alligatori gettare il cuore oltre l’ostacolo ricucendo in parte nel punteggio, ma le energie questa volta sono veramente al lumicino e un bomba e un paio di contropiede li condannano definitamente alla resa.

«È stata una partita tosta e siamo orgogliosi dei nostri ragazzi: abbiamo lottato alla pari contro una formazione di alta classifica che ci surclassava sotto il profilo fisico. Abbiamo ‘imbarcato’ nel finale di secondo periodo ma siamo stati bravi a stare in partita e a ricucire rientrando sia nel terzo che nel quarto periodo. I ragazzi sono cresciuti molto e stanno continuando a farlo di settimana in settimana. Un plauso va a loro e al loro impegno. Noi li vediamo tutti i giorni e sappiamo bene quanto si stiano impegnando, ma la soddisfazione più grande per loro è sentirsi fare i complimenti per i progressi che stanno facendo da parte del coach avversario» commentano soddisfatti i Coach.

U13 SILVER

AREA PRO - GATORS 36-52

Parziali: 13-19, 7-10, 8-10, 8-13

Gators: Brunetti 3, Casasole 10, Barra 6, Montagnana, Rosso 4, Fresia 2, Correndo 5, Rimonda 8, Ambrogio 2, Culasso, Sordella 14. All.: Toselli - Sabatino

Area Pro: Ferreri, Artero 2, Bongiovanni 6, Ximenens 12, Calvetto 4, Albanese 3, Pieroni 4, Magini 4, Cottura 1, Lavola, Bartone, Barbon. All.: Chiotti