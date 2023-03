FISI-AOC: i risultati del Gigante FIS di Temù, del Trofeo Pinocchio e dei Campionati Regionali di Snowboard Freestyle

NEL PRIMO GIGANTE FIS DI TEMÙ FABIO ALLASINA SECONDO E MATILDE LORENZI SETTIMA Tempo di gare FIS sulle piste di Temù, nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Nel Gigante disputato lunedì 27 marzo in campo maschile ha vinto dal poliziotto padovano Stefano Pizzato, che ha fermato i cronometri sul tempo totale di 2’,08”,15/100, con 40/100 di vantaggio sul poliziotto cuneese Fabio Allasina, mentre il finanziere altoatesino Matteo Canins si è classificato terzo con un distacco di 43/100. Decima piazza per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, venticinquesima per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, trentunesima per il ligure Davide Damanti, anche lui del Sansicario Cesana.

Nella gara femminile prima l’azzurra tarvisiana Lara Della Mea del Centro Sportivo Esercito, con il tempo totale di 2’,09”,72/100 e con 1”,49/100 di vantaggio sulla carabiniera altoatesina Emma Wieser. Terza ad 1”,68/100 la valdostana Annette Belfrond del Centro Sportivo Esercito. Al settimo posto l’azzurra sestrierina Matilde Lorenzi dello Sci Club Sestriere, all’ottavo la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, al dodicesimo la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, recentissima vincitrice del titolo italiano assoluto in Slalom. In diciannovesima posizione la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, anche lei reduce da un ottima prestazione nello Slalom degli Assoluti, in cui ha chiuso in seconda posizione.

Le classifiche del primo Gigante FIS disputato a Temù

Slalom Gigante Men's

Slalom Gigante Women's TROFEO PINOCCHIO: YURI COLTURI 1° DEI CUCCIOLI 2 E ANDREA BRUNO 1° DEI CUCCIOLI 1. SUL PODIO ANCHE EMANUELE CROCE, ANGELICA PLATINETTI, SOFIA MAGGIANI CAMINELLI E CARLO BERTAZZINI Nella seconda giornata delle finali nazionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci all’Abetone doppietta dei giovanissimi atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nella categoria Cuccioli 2 del 2011: ha vinto Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli in 54”,91/100, con 47/100 di vantaggio su Emanuele Croce dello Sci Club Lancia e 59/100 su Francesco Calignano dello Sci Club 70 di Trieste. Quarto posto per Edoardo Badaracco dello Sci Club Bardonecchia, quinto per Pietro Desogus del Borgata Sestriere, decimo per Paolo Peira Del Mondolè Ski Team, undicesimo per Riccardo Droghi del Mondolè Ski Team, diciannovesimo per Giacomo Tosello dello Snow Team Limone. Oltre la ventesima posizione gli altri atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali.

Mariasole Esposito dello Sci Club Drusciè di Cortina ha vinto la gara femminile in 57”,11/100, staccando di un solo centesimo la biellese Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Terza a 24/100 Isabel Sauer del Team Top Ski, quarta a 14/100 dal podio Anna Reita dello Sci Club Sestriere, quinta Carolina Di Pascale del Lancia, settima Sofia Merlin dell'Equipe Pragelato, decima Margherita Sartoris dell’Equipe Limone, diciannovesima Anna Lanzavecchia del Mondolè Ski Team.

Un altro successo del Comitato FISI Alpi Occidentali nella categoria Cuccioli 1 del 2012, grazie ad Andrea Bruno dello Sci Club Claviere, che ha fermato i cronometri sul tempo di 48”,63/100. Alle sue spalle Gregorio Marabelli Gallo dello Sci Club Gallio, staccato 21/100, mentre Andrea Barbarossa dello Sci Club Napoli e Carlo Bertazzini del Golden Team Ceccarelli si sono classificati terzi ex aequo a 57/100. Tredicesima posizione per Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team.

Dafne Colantoni dello Sci Club 3Punto3 ha vinto la competizione femminile con il tempo di 48”,58/100 e con 1” di vantaggio su Sofia Maggiani Caminelli dello Ski Team Sauze 2012. Terza ad 1”,07/100 Ludovica Bressan del Bachmann Sport College. Sesta piazza per Vittoria Simonelli del Mondolè Ski Team, quattordicesima per Sofia Martino dello Sci Club Pontechianale, diciottesima per Giulia Giordano dello Sci Club Lancia.

CAMPIONATI REGIONALI DI SNOWBOARD FREESTYLE: TUTTI I VINCITORI E I PODI DELLE GARE DI PRATO NEVOSO Due giorni intensi di gare di snowboard freestyle sabato 25 e domenica 26 marzo a Prato Nevoso, dove si sono disputati i Campionati Regionali delle specialità Slopestyle e Big Air. Sabato 25 nello Slopestyle nella categoria nella categoria Giovani-Seniores maschile affermazione di Filippo Annestay del Racing Team Vialattea con 89 punti, davanti a Federico Tournoud del Garage Camp e a Nicolò Amarotto del Prato Nevoso Team. Tra gli Allievi Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso ha vinto con 76 punti, precedendo Andrea Moriggi dello Sci Club San Domenico, che però non concorreva al titolo regionale, essendo tesserato per una società del Comitato Alpi Centrali. Al terzo posto Leone Pernigotti dell’asd Snowmaxx, al quarto Nicolò Sanna del Prato Nevoso Team. In campo femminile prima Sofia Raviola della Snow Academy con 58 punti, davanti alle compagne di squadra Yacy Garberoglio e Sara Caruso. Jacopo Sonderskov Nielsen della Snow Academy ha vinto tra i Ragazzi con 77,33 punti, precedendo il compagno di squadra Lorenzo Scafidi e Riccardo Frola dell’asd Snowmaxx. Prato Nevoso Team ai primi due posti nella categoria Ragazzi femminile, con Leila Martinelli prima con 60 punti, davanti alla compagna di squadra Asia Lastrico e a Vittoria Lora del Garage Camp. Johan Sonderskov Nielsen della Snow Academy è stato il migliore dei Cuccioli con 64 punti. Al secondo posto Lorenzo Clataud dello Sci Club 04 Club, al terzo Cosimo Brondi del Racing Team Vialattea. Nella categoria Cuccioli femminile prima con 50 punti Elisa Senigagliesi dello Sci Club 04 Club, che ha preceduto Sofia Dellacasa dell’apd Nordovest e Azzurra Althea Margiotta dello Yes Snowboard & Ski Team. Primo dei Baby con 60 punti Gabriele Repetto della Snow Academy, davanti a Tommaso Arnaud del Racing Team Vialattea e a Jacopo Bartelle dell’apd Nordovest. Bianca Brondi del Racing Team Vialattea si è imposta nella categoria Baby femminile con 42 punti, precedendo Abigail Marconi del Free Ski Prato Nevoso. Nella gara di Big Air di domenica 26 marzo nella categoria Giovani-Seniores primo con 80 punti Luca Mengozzi del Racing Team Vialattea, davanti al compagno di squadra Filippo Annestay e a Matteo Polesel della Snow Academy. Malam Orrù è stato il migliore degli Allievi, totalizzando 76 punti e precedendo Leone Pernigotti e Nicolò Sanna. Prima delle Allieve con 70 punti Stella Accati del Garage Camp, davanti a Sofia Raviola e a Yacy Garberoglio. Tra i Ragazzi affermazione di Lorenzo Scafidi con 80 punti, davanti a Jacopo Sonderskov Nielsen e a Riccardo Frola. Vittoria Lora con 50 punti ha vinto nella categoria Ragazzi femminile, precedendo Asia Lastrico e Leila Martinelli. Tra i Cuccioli primo con 80 punti Lorenzo Clataud, davanti a Johan Sonderskov Nielsen e a Filippo Cappello dello Sci Club 04 Club. Con 40 punti Elisa Senigagliesi ha vinto nella categoria Cuccioli femminile, precedendo Sofia Dellacasa e Azzurra Althea Margiotta. Tommaso Dellacasa dell’apd Nordovest è stato il migliore dei Baby, totalizzando 42 punti e precedendo Gabriele Repetto e Tommaso Arnaud. Abigail Marconi ha vinto la gara femminile con 40 punti, davanti a Bianca Brondi.

