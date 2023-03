Cuneo Volley in campo domenica per l'ultima partita della stagione

Per l’occasione il Club ha adottato l’ingresso con Biglietto unico a 2€ per gli Over 20 che saranno devoluti interamente alla Caritas Centrafique – Bouar per la realizzazione di un’abitazione a Bozoum. Biglietto omaggio per tutti gli studenti Under 19.

A tutti gli abbonati alla stagione 2022/23 verrà omaggiato un cestello di mozzarelline di bufala del Caseificio Moris da prenotare tramite e-mail a biglietteria@cuneovolley.it entro Venerdì 31 marzo alle ore 12.00 e ritirabile dalle ore 16.30 fino all’inizio del match all’ingresso del palazzetto, con esibizione obbligatoria della tessera dell’abbonamento e previa prenotazione.



Prima del fischio d’inizio, intorno alle 17.30 circa, si terrà la presentazione della squadra di serie A maschile “Cuneo Sitting Volley” capitanata da Orazio Tallarita, che il 28 Maggio proprio a Cuneo giocherà il Derby contro Chieri, nella prima partita storica di questo sport in questa categoria per il capoluogo cuneese.



Sarà l’occasione per salutare la squadra al termine di una stagione che nonostante tutto vede Cuneo già all’opera per costruire un altro campionato di Serie A2 maschile e molto altro.