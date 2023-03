La Serie C BAM Cuneo conquista sul campo la salvezza matematica

Dopo la conquista del Titolo Territoriale il gruppo Under 19 BAM Cuneo Rossa vince la prima giornata del girone regionale in trasferta a Ciriè e centra l’obiettivo della salvezza matematica sul proprio campo a Busca contro la Pallavolo Torino.

«Era importante per i ragazzi raggiungere l’obiettivo salvezza con una vittoria sul campo e non in via indiretta per risultati delle altre squadre del campionato di serie C. Nella partita in sé abbiamo fatto due ottimi primi set, nel terzo ci siamo rilassati un po’ troppo arrivando sotto nelle battute finali, ma fortunatamente c’è stata una splendida reazione e siamo riusciti a chiudere il match 3-0. Questo aspetto negativo tuttavia si è rivisto domenica nella prima giornata del girone regionale di Under 19, dove dopo un ottimo primo set, il secondo è nuovamente stato caratterizzato da un calo che ha portato a cedere la frazione. Bravi in ogni caso a riprendere in mano le redini dal terzo parziale e portare a casa in modo importante la vittoria dal campo di Ciriè. C’è ancora bisogno di crescere dal punto di vista caratteriale, perché le partite bisogna giocarle al massimo dall’inizio alla fine del set per tre set, perché nessuno ti regala niente ed è fondamentale approcciare le partite nel modo giusto. Stiamo migliorando, ma c’è ancora un largo margine di miglioramento»: gli allenatori Paolo Alivesi e Daniele Tomatis, reggenti del gruppo dalla chiamata in A2 di coach Francesco Revelli.

Nel weekend l’Under 15 è caduta sul campo di Lasalliano per 3-0, i giovanissimi Under 13 dalla trasferta ad Asti portano a casa un solo set, mentre nel posticipo di ieri sera a Busca, la Serie D di coach Casale ha vinto a punteggio pieno contro il Volley Olimpia Aosta.



I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Sabato 1° aprile

Under 13 • ore 15.30

BAM Cuneo VS Villanova/Vbc Mondovì Giallo -> Pala Itis



Serie D • ore 20.30

To_play Kolbe Lasalliano VS BAM Cuneo -> Torino



Serie C • ore 20.45

Vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo -> Villanova Mondovì



Domenica 2 aprile

Under 17 • ore 11.00

Volley Montanaro VS BAM Cuneo -> Chivasso