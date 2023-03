FISI-AOC: i risultati del Gigante FIS di Temù e del Trofeo Pinocchio categoria Children

NEL SECONDO GIGANTE FIS DI TEMÙ FABIO ALLASINA QUARTO E MATILDE LORENZI SETTIMA

Martedì 28 marzo ancora un Gigante FIS sulle piste di Temù, nel comprensorio dell’Adamello Ski Pontedilegno-Tonale. In campo maschile bis del poliziotto padovano Stefano Pizzato, che ha fatto segnare il tempo totale di 2’,05”,27/100, con 29/100 di vantaggio sul trevigiano Francesco Santacroce del Val di Fiemme Ski Team e 72/100 sul carabiniere parmense Tommaso Saccardi. Quarto posto per il poliziotto cuneese Fabio Allasina, staccato di 80/100, mentre al sesto posto si è piazzato il carabiniere limonese Edoardo Saracco e al settimo il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini. Dodicesima piazza per il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ventiduesima per il ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana.