Novipiù Campus supera Tortona

La Novipiù chiude il proprio cammino in Under 19 Eccellenza superando la Bertram Yacths Derthona, nello scontro tra le due “deluse” nella corsa alle prime tre posizioni. Le due squadre chiuderanno infatti a pari punti al quarto e quinto posto.

La partita

Al Pala 958 va in scena la sfida tra le prime due escluse dalla corsa alle finali nazionali, cui accedono Borgomanero (prima), Varese (seconda) e Bergamo. All’andata si era imposta Tortona, dopo una gara a dir poco bizzarra, col quasi +20 langarolo, poi ribaltato completamente per il +11 alessandrino nel finale.

Si parte con l’8-2 a firma Longo, ma gli ospiti non ci stanno e impattano 10-10. Si prosegue con tanti errori e ci pensa Makke a rimettere avanti il naso locale al decimo: 16-13.

Lo stesso play estone dà il la a un tentativo di strappo (23-17); lo segue Sirchia che prima segna e poi assiste al volo Longo: 26-19. Campus lotta a rimbalzo in attacco, salva il pallone in campo e poi Mobio capitalizza e ribadisce il +7 sul 28-21. In un battito di ciglia, però, i langaroli gettano alle ortiche il piccolo tesoretto e Dertona ringrazia sorpassano con un break di 1-9 (29-30) e poi mantiene la guida delle operazioni alla pausa: 31-33.

Nella ripresa sono ancora i viaggianti ad aprire il gas e a portarsi sul +7 (35-42). Corgnati riscuote i suoi con una tripla, Cravero a ruota accorcia e Longo fa altrettanto andando a inchiodare il -1 (48-49). Gli ospiti rispondono puntuali e tornano a +5. A seguire, Makke perde la maniglia, recupera palla e sui 24” spara da 9 metri la tabellata del -2. Campus si distrae e subisce il comodo 52-58 avversario al trentesimo dopo un lancio lungo a tutto campo.

Inizia la frazione decisiva e d’improvviso Manna spara due triple, impattando 60-60! Sirchia fa lo stesso ed è time-out ospite a 6:24 dal termine (63-60). A indirizzare definitivamente la sfida è il tandem Makke-Sirchia col break del 69-62 che spiana la strada al successo. Il Derthona ha idee diverse su come possa finire il match e risale a -2 (69-67), ma a chiudere la contesa è la schiacciata di Mobio dopo palla recuperata: 73-69 e vittoria Novipiù!

I ragazzi di coach Jacomuzzi trovano così la quindicesima gioia stagionale in Under 19 e soprattutto si prendono una piccola rivincita dopo lo stop dell’andata.

Tabellino

Novipiù Campus Piemonte 73

Derthona Basket 67

Parziali (16-13, 15-20, 21-25, 21-9)

Novipiù Campus Piemonte: Makke 17, Longo 11, Sirchia 11, Cravero 10, Mobio 8, Corgnati 8, Manna 6, Camara 2, Elkazevic, Lomele ne. All. Jacomuzzi. Ass. Gaudio.

Derthona Basket: Tandia 17, Biaggini 13, Errica 8, Bellinaso 6, Moro 5, Tambwe 4, Zonca 4, Farias 4, Lisini 3, Baldi 3, Jankovic, Armanino. All. Ansaloni.