SNOW VOLLEY FESTIVAL 2023, a Prato Nevoso il Gran Finale dell'evento organizzato dalla Snow Volley Italia

Al Grand Finale 2023 a PRATO NEVOSO (Cuneo) sono attesi i migliori snower d'Italia e non solo, con diverse presenze internazionali, dal Continente Americano all'Egitto. La tappa conclusiva del Campionato Italiano Assoluto, indetta e organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione SNOW VOLLEY ITALIA, è in programma da sabato 1 aprile a domenica 2 aprile. Il torneo promozionale, invece, in programma dal 31 marzo al 2 aprile è organizzato sempre da Snow Volley Italia insieme al CSI (Centro sportivo italiano).

In palio, come nel 2022, lo scudetto tricolore FIPAV. A raccontare quello che è l'evento sono i numeri record delle passate stagioni: oltre 400 presenze, 130 chilometri di piste, 20 campi da gioco per un weekend all'insegna di sport, festa e divertimento.



Giungeranno nella celebre località sciistica di PRATO NEVOSO numerosi atleti da Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Egitto, Uruguay, Spagna, Stati Uniti e Paesi Bassi mentre per l’Italia saranno rappresentate quasi tutte le regioni. Le categorie di gioco previste sono il 3 contro 3 (maschile e femminile), categoria ufficiale della disciplina e le categorie promozionali 2 contro 2 (maschile, femminile e misto), da cui lo snow volley deriva prima del cambio nel 2018, e 4 contro 4 (misto).

LO SNOW VOLLEY: LA SUA ASCESA E IL CAMPIONATO ITALIANO FIPAV 2023

Lo snow volley, che punta ai Giochi Olimpici Invernali, negli ultimi anni è diventato sempre più popolare grazie alla spinta di Snow Volley Italia (che lo ha lanciato in Italia e non solo nel 2014 e che oggi ha all’attivo quasi 30 eventi organizzati), della FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo che l’ha riconosciuto nel 2018 e fatto un primo campionato nel 2022, evoluto in un tour di 4 tappe in questa stagione), a quella europea della CEV che lo ha riconosciuto nel 2016 e a quella internazionale della FIVB.

La formula dello snow volley è simile a quella del beach, ma la categoria ufficiale scelta dalle federazioni è il “3 contro 3” con set a 15 punti e successo al meglio dei tre set (2-0, 2-1).

Quattro le tappe del circuito tricolore 2023 che si concluderà a Prato Nevoso. Tre quelle già disputate: Lorica (Cosenza) dell’11 e 12 febbraio, Linguaglossa (Catania) del 18 e 19 febbraio e Aprica (Sondrio) l’11 e 12 marzo. I primi a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro FIPAV sono stati Theo Hanni, Michael Burgmann, Peter Seeber e Markus Grober nel torneo 3vs3 maschile, Sofia Arcaini, Sara Breidenbach e Anna Dalmazzo in quello femminile.

CARLON: “PRATO NEVOSO CASA DELLO SNOW VOLLEY”

«Non era facile tornare a puntare ai numeri pre Covid - spiega Matteo Carlon, presidente di Snow Volley Italia - ma pian piano stiamo risalendo, grazie all'interesse suscitato dalla disciplina e confermato dall'elevato numero di atleti internazionali. Quest'anno l'evento di Prato Nevoso giunge alla fine di una stagione non fortunatissima per la neve, che però ha suscitato anche l’interesse alla candidatura dello snow volley come sport dimostrativo per i Giochi mondiali studenteschi invernali in programma dal 13 al 23 gennaio 2025, ribadita a metà marzo al #TO25 Snow Volley Festival. È sempre bello ritrovarsi a Prato Nevoso, la casa di tutti gli snower, località alla quale sono particolarmente affezionato frequentandola fin da piccolo, dove il movimento è nato nel 2014 e dove torna con piacere a divertirsi sia in campo che fuori, con tutte le attività collaterali organizzate e aperte a tutti».

BERRUTO: “SAREBBE BELLO VEDERE LO SNOW VOLLEY AI GIOCHI INVERNALI”

A essere conquistato dallo spettacolo e dall'atmosfera dello snow volley, al #TO25 Snow Volley Festival di Bardonecchia, anche l'ex ct dell'Italvolley Mauro Berruto: «La pallavolo sa adattarsi a ogni condizione atmosferica. E mi piace l’idea di inserire la disciplina alle universiadi e che la pallavolo possa essere rappresentata sia ai Giochi olimpici estivi sia a quelli invernali. Quanto allo show extra campo: “Rispetto ad altri sport, lo dico con orgoglio, l’atmosfera festosa e amichevole che contraddistingue gli incontri di pallavolo, beach volley e snow volley è una peculiarità e un suo punto di forza».

FUORI CAMPO: MUSICA, PARTY E SCIATE

Come da tradizione, quello di Prato Nevoso sarà un weekend entusiasmante non solo in campo ma anche fuori. Sabato 1 e domenica 2 aprile doppio appuntamento per il “La Rossa Music Festival”, il festival a 2.000 metri di quota: sabato tocca a Benny Benassi, assieme ad Albertino e Fargetta, domenica a Gabry Ponte, accompagnato da Gabri Judici, noto DJ monregalese e affezionato partner dello snow volley. Oltre al dj set sui campi con Red Bull e le serate, sempre con Judici, allo Snow Fever: venerdì 31 Trash Party, sabato 1 aprile Beach Party.

IL PROGRAMMA*



VENERDÌ 31 MARZO:

9.30 - Torneo 3x3 M, 3x3 F (Amatoriale)

14.00 - Inizio Torneo 2x2 M, 2x2 F

16.30 - Aprè-Ski Party direttamente sul campo centrale con DJ-Set

23.00 - Snowers Night TRASH PARTY at Snow Fever 0.0

SABATO 1 APRILE:

9.00 - Inizio Campionato Italiano FIPAV 3x3 M&F

9.30 - Fasi Finali Torneo 2x2 M, 2x2 F

12.00 - Torneo 2×2 Mix, (prima fase – Gironi)

13.00 - Finali 2×2 M & F

13.00 - La Rossa Music Festival : Albertino DJ e Fargetta + Benny Benassi (dalle 15.30)

15.00 - RedBull Winter Music Fun: Aprè-Ski Party con DJ - Set direttamente sul campo centrale e a seguire @Chez-Dam di fronte al Residence

20.00 - Cena animata in quota, sotto le stelle @Chalet Il Rosso

23.00 - BEACH PARTY at Snow Fever 0.0 - Chupito Omaggio per chi verrà vestito a tema!

DOMENICA 2 APRILE:

9.00 - Fasi Finali Campionato Italiano FIPAV

9.30 - 2x2 Mix, Fasi Finali e inizio 4×4 Mix

13.30 - La Rossa Music Festival: GABRY PONTE

16.00 - Finali Campionato Italiano, Premiazioni e Cerimonia di Chiusura



* Il programma potrà subire delle variazioni in base alle condizioni neve dei campi ed al meteo