Baseball 5, svolti a Novara i Campionati Studenteschi

In campo le formazioni composte dagli studenti dell'Istituto Comprensivo "Fornara-Ossola", dell'I.C. Rita Levi Montalcini (Pajetta) e dell'Ic Bottacchi, che per la prima volta hanno affrontato questa disciplina.

Alle gare era presente il consigliere regionale Isabella Dalbesio, referente scuola per la FIBS Piemonte.

L'Ic Bottacchi è risultato il vincitore, qualificandosi per la fase regionale che si disputerà il 5 maggio a Torino.

Si ringrazia Angela Conti referente provinciale per l'educazione fisica, la società Porta Mortara Novara per l'organizzazione e l'arbitraggio, oltre all'ufficio scolastico provinciale di Novara.

Prossime fasi provinciali a Torino 26 aprile.