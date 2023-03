Società Ginnastica La Marmora: continua le conquista di medaglie

Due argenti per i ginnasti Lamarmorini nel Campionato Gold Allievi: Edoardo Garrione ed Andrea Stomboli. Due quarti posti per l’Artistica femminile, Alessandra Anselmino Acotto e Martina Arborio. Al Regionale ACLI, oro per Esmeralda Fois, bronzo per Giada Zublena

30 . 03 . 2023 15:03 3 min

Continuano le conquiste di medaglie per la Società Ginnastica La Marmora. Questa volta i giovani dell’Artistica, nella seconda prova del Campionato regionale Gold individuale Allievi, sono riusciti a mantenere in parte le posizioni ottenute nella prima prova. Negli Allievi del quarto livello Edoardo Garrione, con una condotta di gara più che buona, è salito con immensa gioia sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d’argento, mentre Vittorio Piccolo ha riconfermato il quinto posto della prima prova. Invece Filippo Brazzale che nella prima prova era giunto ai piedi del podio, pur svolgendo una buona gara, non ha ottenuto la classifica che gli spetta perchè per un problema fisico al tallone non ha potuto eseguire il volteggio al cavallo. Senza il punteggio di un attrezzo non poteva che chiudere la classifica. Negli Allievi di quinto livello, Andrea Stomboli ha conquistato anche lui la medaglia d’argento. Nella classifica del Campionato regionale comunque, che tiene conto della gara con il punteggio totale migliore, le due medaglie d’argento sono diventate di bronzo e Brazzale è quarto come nella prima gara, Vittorio rimane sempre quinto. Il tecnico Jacopo Vercellino osservando i risultati della gara e dati alcuni problemi di salute dei suoi ginnasti in questo periodo, si è dichiarato abbastanza soddisfatto. Per l’Artistica Femminile si è svolta la seconda prova del Campionato individuale Silver. Nel livello LB3 tra le ginnaste della categoria Allieve di terza fascia, Alessandra Anselmino Acotto si è classificata quarta ai piedi del podio, Lucia Pace settima e Nora Novelli ottava. Nelle Allieve di quarta fascia Sofia Riccio è decima, nelle Juniores di prima fascia Alice Asecomhe è nona e nelle Juniores di seconda fascia Giorgia Anselmino Acotto è undicesima. Nel livello LA3 tra le numerosissime Allieve di prima fascia, la giovane Noemi Cerruti si è classificata tredicesima, mentre nelle Allieve di quarta fascia Vittoria Coda è giunta ottava. Nelle Juniores di prima fascia Desirèe Zolla è nona, Susanna Gavazzo decima e nelle Juniores di terza fascia ottimo risultato per Martina Arborio che è giunta quarta. A Torino, nella prima prova del Campionato regionale ACLI nella categoria ragazze vittoria netta di Esmeralda Fois e medaglia di bronzo nella categoria senior per Giada Zublena. Hanno gareggiato con determinazione, nella categoria bambine, alla loro prima esperienza, le giovanissime Rebecca Barbirato e Celeste Scarafia con buoni risultati. I tecnici Marta Beraldo, Aurora Sellone, Hortensia Dalimon, Luca Tarello ed Andrea Bono sono abbastanza soddisfatti del risultato delle loro ginnaste. C’è molto lavoro da fare, hanno dichiarato, ma se la volontà non si affievolisce, tutte possono migliorare. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

