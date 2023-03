Skatch Boves Baseball: ottimo secondo posto indoor dell'U12

Si è conclusa con un ottimo secondo posto la stagione indoor della formazione U12 baseball dello Skatch Boves Baseball.

La giornata finale del torneo giovanile “Western League” ha visto la squadra biancorossa completare il bel percorso tecnico che sta caratterizzando la crescita del giovanissimo team guidato dai coach Andrea Melis, Gianni Melis e Tiziana Allinio.

Ora spazio al campionato federale che, da sabato 1° aprile, vedrà i Bovesani giocare per confermare le aspettative del buon gioco che la squadra ha saputo mettere in campo in questo ultimo anno. La prima di campionato vedrà la compagine Bovesana subito in trasferta a Torino dove affronteranno i Grizzlies allo stadio comunale di via Passo Buole.

Sempre sabato esordirà anche la formazione U18 baseball che affronterà allo Skatch Field di via delle Alpi alle ore 15 i pari età dei Grizzlies Torino, mentre il giorno dopo (domenica 2 aprile alle ore 10 ancora sul terreno di casa) sarà la volta dell’esordio stagionale della squadra U15 baseball che incontrerà il Fossano nel derby proviciale.