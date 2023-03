Gravel Experience Specialized e Granfondo Sestriere Colle delle Finestre

Domenica 25 giugno 2023 , a Sestriere , in concomitanza con al Granfondo Sestriere Colle delle Finestre , si terrà la Gravel Experience Specialized , che arricchisce l’evento con una competizione riservata agli amanti del genere gravel. La Gravel Race Specialized è una gara ibrida - unica nel suo genere - che si snoda sul percorso della Granfondo Sestriere con la salita al Colle delle Finestre, sterrata negli ultimi 7,8 km, per poi proseguire su sterrato sulla Strada dell’Assietta e toccando vette di oltre 2.500 m. slm.

È una nuova proposta per completare l’offerta del mondo gravel, un’esperienza che unisce bicicletta da strada e gravel senza snaturare l’off road che appartiene a quest’ultimo mondo. Il tutto nella splendida cornice dell’alta montagna, sullo spartiacque tra la valle di Susa e Chisone. Questa nuova formula è possibile grazie a un territorio magnifico, con le sue le imponenti fortificazioni militari in quota che ci hanno lasciato in eredità le strade di collegamento: tra queste la Strada dell’Assietta che i bikers della Gravel Race Specialized percorreranno sino all’arrivo di Sestriere.

La Gravel Race Specialized percorre tutta la strada dell’Assietta, una strada d’alta quota che prende il nome dall’epica battaglia combattuta il 19 luglio 1747 tra i Francesi di Luigi XV e l'esercito sabaudo di Carlo Emanuele III per impadronirsi della cresta dell'Assietta e del colle delle Finestre, cime fondamentali per porre l’assedio alle fortificazioni militari ancora oggi presenti sulle montagne Olimpiche.

La Gravel Race Specialized prevede la partenza e la prima parte del percorso insieme alla Granfondo Sestriere, per poi proseguire sulla Strada dell’Assietta, dopo il Colle delle Finestre, per un totale di 107 Km con D+ 3.074 mt. Una vera gara gravel di alta montagna!

Nonostante l’importante differenza di forze in campo (32 battaglioni Francesi, contro i 13 Sabaudi) l’esercito Piemontese vinse la battaglia, della quale si ricorda la famosa frase del Conte di San Sebastiano che resistette eroicamente al grido di “bogia nen” (non ti muovere, non scappare) attribuito inizialmente ai soldati sabaudi e poi all'intero popolo piemontese.

La terza domenica di luglio viene rievocata la battaglia dell’Assietta con figuranti in costume d’epoca sotto la stele dell’aquila, l’emblema di queste montagne.

Le iscrizioni alla Gravel Race Specialized sono possibili on-line sul sito ENDU

L'appuntamento è a Sestriere il 25 giugno 2023 per vivere le grandi emozioni di un evento unico. Vi faremo battere forte il cuore!