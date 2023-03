FISI-AOC: i risultati del Gigante FIS di Bardonecchia e dei Campionati Francesi di Les Orres

A BARDONECCHIA LUCREZIA LORENZI E DANIEL ALLEMAND PRIMI NEL GIGANTE FIS CITTADINI. BANCHI E LEONE MIGLIORI ASPIRANTI

Giovedì 30 marzo sulla pista Ferruccio Bosticco del Jafferau a Bardonecchia a causa della pioggia, caduta anche in quota, si è potuto disputare solo uno dei due Giganti FIS Cittadini maschili e femminili che erano in programma.

Nella gara femminile valida per il Trofeo Colomion successo della sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, che ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,58”,76/100, precedendo per 1”,49/100 la prima delle Aspiranti, la torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana. Terza a 2”,69/100 l’altra torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia. Al quarto posto la valsesiana Alessia Minazzi dello Sci Club Varallo, al quinto assoluto e al secondo tra le Aspiranti la villarese Vittoria Lerda del Sestriere, al sesto assoluto e al terzo tra le Aspiranti la bardonecchiese Alice Pomi dell’Equipe Beaulard, al settimo assoluto e al quarto tra le Aspiranti la valsesiana Rebecca Frigiolini dello Sci Club Sansicario Cesana, all’ottavo la svizzera Nikki Van Welie dello Ski Club Altendorf, al nono assoluto e al quinto tra le Aspiranti la cuneese Ambra Tosello dello Sci Club Limone, al decimo assoluto e al sesto tra le Aspiranti la ligure Aurora Turri dell’Equipe Limone.

L’atleta di casa Daniel Allemand dello Sci Club Bardonecchia ha vinto la gara maschile con il tempo totale di 1’,55”,66/100, con un vantaggio di 11/100 sul ligure Davide Damanti del Sansicario Cesana e di 41/100 sull’altro bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard. Al quarto posto il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, al quinto il romano Alessandro Riccucci dello Ski Team Cesana, al sesto il cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana, al settimi il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, all’ottavo assoluto e al primo tra gli Aspiranti Marco Leone del Golden Team Ceccarelli, al nono Davide De Crignis dello Sci Club Bardonecchia, al decimo assoluto e al secondo tra gli Aspiranti Tomas Deambrogio del Sauze d’Oulx decimo assoluto e secondo Aspirante. Il terzo degli Aspiranti è il francese Mathis Noraz dello Ski Club Valmeinier Mont Thabor.

CAMPIONATI FRANCESI A LES ORRES: GUGLIELMO BOSCA 2° NELLA DISCESA VINTA A SORPRESA DA FLORIAN LORIOT. ABBRUZZESE 10°, BERNARDI 19°

Sulle nevi di Les Orres è stato assegnato il titolo nazionale francese di Discesa in campo maschile, vinto a sorpresa dal ventiquattrenne Florian Loriot del Club des Sports de Mégeve, atleta che normalmente gareggia in Coppa del Mondo e raramente si affaccia nel circuito della Coppa del Mondo. Loriot ha vinto con il tempo di 1’,12”,63/100 e nella classifica FIS ha preceduto per soli 11/100 l’azzurro valdostano ma di origini astigiane Guglielmo Bosca del Centro Sportivo Esercito, ovviamente non in gara per il titolo nazionale francese.