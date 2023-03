I Giaguari Torino fanno visita ai Dockers

I Giaguari Torino tornano in Liguria per la seconda settimana consecutiva, spostandosi sulla Riviera di Levante per rendere visita ai Dockers Levante, un sodalizio nato dalla collaborazione tra i Predatori Golfo del Tigullio ed i Red Jackets Sarzana. Nome nuovo, dunque, ma squadre conosciute, quelle che si sono unite per questa stagione di Seconda Divisione, che hanno quasi sempre ato filo da torcere ai torinesi in passato.

I ragazzi di coach John Harper sono chiamati all’immediato riscatto dopo la sorprendente sconfitta patita la scorsa settimana per mano dei Pirates Savona che, se non ha scalfito più di tanto il ruolo di favorita del campionato, ha sicuramente fatto capire alla squadra torinese che il percorso non sarà così agevole come si poteva pensare ad inizio campionato.