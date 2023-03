La Reale Mutua Torino ’81 Iren alla “Manara” contro il Como Nuoto Recoaro

La Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca sabato 1° aprile alla piscina “Manara” a Busto Arsizio contro il Como Nuoto Recoaro per continuare a macinare punti e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione matematica ai play-off. I gialloblù arrivano dall’ottima prova di forza contro il Brescia Waterpolo, vinta per 12-9 grazie allo strappo nell’ultimo quarto. I ragazzi di Zimonijc, invece, momentaneamente quinti in classifica, sono reduci dalla vittoria per 12-10 contro il President Bologna.

Simone Aversa, coach dei torinesi, presenta il match: «Questa è la quarta partita importante di fila del mese ed è fondamentale per il raggiungimento del nostro obiettivo minimo, i play-off. Gli ultimi tre match li abbiamo giocati molto bene, ora, ci manca quest’ ultimo impegno contro il Como Nuoto che non è assolutamente da sottovalutare. Il Como è una squadra giovane, ma preparata, che è riuscita a metterci in difficoltà nella partita di andata e si sta giocando l’accesso ai play-off. Ci aspetteranno con l’intento di batterci, ma noi dobbiamo arrivare a questo match arrabbiati, perché se arriviamo scarichi mentalmente rischiamo di fare una brutta figura. Dobbiamo sfruttare questi ultimi cinque impegni come se fossero delle partite di play-off, approcciarle con quella attitudine e portare a casa i tre punti.»

La gara si disputerà alle ore 19:00 di sabato 1° aprile alla Piscina Manara di Busto Arsizio e sarà disponibile live streaming sulla pagina Facebook “ASD Como Nuoto Recoaro”.

DICIOTTESIMA GIORNATA SERIE A2M:

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Spazio R.N. Camogli

R.N. Arenzano – Lavagna 90

Brescia Waterpolo – Chiavari Nuoto

C.S. Plebiscito Padova – R.N. Imperia 57

Como Nuoto Recoaro – Reale Mutua Torino ’81 Iren

President Bologna – Waterpolo Milano Metanopoli

LA CLASSIFICA:

Spazio R.N. Camogli 51, Reale Mutua Torino ’81 Iren 45, Brescia Waterpolo 34, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 33, Como Nuoto Recoaro 31, Lavagna 90 30, Chiavari Nuoto 22, R.N. Arenzano 18, President Bologna 17, Waterpolo Milano Metanopoli 12, C.S. Plebiscito Padova 9, R.N. Imperia 57 1.