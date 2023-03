La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Perugia

L’ultimo impegno casalingo della regular season mette sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. La partita, valida per la penultima giornata del campionato, si giocherà domenica 2 aprile al PalaFenera con fischio d’inizio alle ore 17.

Sarebbe, e in parte certamente sarà, una bella giornata di festa per il primo grande abbraccio fra il palazzetto e la squadra dopo la conquista della CEV Challenge Cup, la cui onda lunga di entusiasmo e affetto ancora non si è esaurita. Piccolo particolare: in palio ci sono 3 punti di enorme importanza per i destini di entrambe le formazioni. Le biancoblù hanno bisogno di punti (ne servono 4 nelle ultime due giornate, per prescindere dai risultati di Novara) per difendere quella quarta posizione solitaria in classifica che occupano da domenica scorsa, con tutto quel che significherebbe sia in ottica play-off sia per la prossima stagione; le umbre dal canto loro sono in piena lotta con Pinerolo per evitare la retrocessione e non possono permettersi passi falsi.

Nella gara d’andata Chieri ha vinto 0-3, centrando il suo settimo successo nei nove precedenti (due in A2 e sette in A1) con Perugia. Tre le ex, tutte di parte chierese: Claudia Provaroni, Anastasia Guerra e Martina Armini.

«Sono davvero orgogliosa della mia squadra per aver concluso vittoriosamente la partita con Bergamo, e felicissima di aver avuto un’intera settimana di allenamento: abbiamo viaggiato molto per le partite di coppa, ora finalmente abbiamo più tempo per prepararci per il nostro prossimo incontro – fa il punto la centrale Brionne Butler – Non vedo l’ora di iniziare i play-off, ci siamo preparati per essere in una buona posizione nel tabellone e non vedo l’ora di vedere quanto sarà ripagato il duro lavoro di tutta la stagione. Sono sicura che domenica Perugia sarà un avversario difficile per noi. Penso che la cosa più importante per la nostra partita sia concentrarci sul nostro lato della rete e su ciò che possiamo controllare».