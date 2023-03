Finale scudetto e promozione per le ragazze del Moncalera

Battendo nelle rispettive semifinali, le ragazze dell’Amatori Torre del Greco e le Spartan Queens di Montegranaro, le formazioni del Volvera Rugby e del Transvecta Calvisano si sono guadagnate la finale scudetto della Serie A femminile, titolo che darà l’ accesso nella prossima stagione, al massimo Campionato Nazionale d’Eccellenza.

Domenica 2 aprile, alle 15.30, teatro dello storico incontro per i colori piemontesi, sarà il campo 1 - Rino Venegoni-Luciano Marazzini di Parabiago (Milano). Arbitrerà la finale Maria Clotilde Benvenuti della sezione di Roma.

Una grandissima spinta, quindi, per sostenere il rugby piemontese e le ragazze del Moncalera in quella che potrebbe essere per anni ricordata come la PARTITA di “eccellenza” nella storia giallonera.