Overall Tre Colli: il Team è pronto per tre appuntamenti importanti

In ordine di tempo: due giorni in Emilia Romagna, Sabato la Milano Busseto Nazionale Under 23 e Domenica la Coppa Caduti di Reda nel Faentino Nazionale Elite Under. Lunedi di tregua per il trasferimento in Toscana dove il giorno dopo andrà di scena, dopo tre anni di sospensione, la Coppa Fiera di Mercatale di categoria Regionale Elite Under. Gli atleti di Overall Tre Colli, con il rientro di Luca Cavallo ripresosi dalla forma influenzale che lo aveva bloccato, si alterneranno negli impegni mentre la direzione sportiva e' assegnata ai D.S. Luciano Gori e Francesco Baldi.