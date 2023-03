Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo appuntamento di campionato per la Bertram Derthona, che dopo due trasferte consecutive torna in campo sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris per affrontare la Happy Casa Brindisi nella gara in programma domenica 2 aprile alle ore 16.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli: «Affrontiamo una squadra in grande salute come Brindisi, che dopo avere aggiunto Lamb e Harrison ha cambiato volto e vinto sette delle ultime otto partite. Il grande merito della trasformazione e della crescita della squadra va attribuito anche a Frank Vitucci, il coach che anche in questa stagione sta portando la Happy Casa nelle zone nobili della classifica. Il play titolare è Mascolo, un ex che avremo il piacere di riabbracciare e che sta dimostrando di essere solido in una squadra che ambisce ai playoff. Dalla panchina, nel ruolo, esce Ky Bowman, molto rapido e razzente, che nelle ultime uscite sta trovando grande continuità. Le guardie sono due grandi realizzatori: Marcquise Reed, che viaggia a 14 punti a gara ed è sempre in grado di trovare una soluzione 1vs1, e Harrison, mentre il ‘3’ titolare è Lamb, arrivato da Scafati, che è un tiratore pericoloso da fuori (35.7% da 3 in stagione). A completare gli esterni c’è Riismaa, che nei minuti in cui viene utilizzato fa cose utili per la squadra. Con gli innesti in corsa, Jason Burnell, un giocatore molto solido, è stato spostato nel ruolo di ‘4’ e sta trovando grande continuità al tiro (57% da 2, 43% da 3) e catturando molti rimbalzi (5.8 a uscita), che ha in Mezzanotte – che ha nel tiro da tre punti la sua arma migliore – il cambio. Il ‘5’ titolare è Nick Perkins, mancino che ci ha fatto male in passato e molto bravo a giocare vicino a canestro sia rollando che giocando post up. Alle sue spalle Jordan Bayehe, un giovane che garantisce solidità e affidabilità alle rotazioni di Brindisi».