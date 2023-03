Novipiù Monferrato Basket: la seconda fase comincia da Mantova

La seconda fase di Campionato di Serie A2 Old Wild West comincia con la trasferta alla Grana Padano Arena di Mantova. La Novipiù Monferrato Basket affronterà domenica 2 aprile alle ore 18 i padroni di casa della Staff Mantova nel primo turno di Girone Salvezza.

GLI AVVERSARI

Gli Stings si sono classificati al decimo posto del Girone Rosso. Nel corso della stagione coach Nicolas Zanco è stato promosso da assistente a capo allenatore e da meno di un mese la società virgiliana ha inserito la guardia americana Keshun Sherrill al posto di Anthony Miles. Nel quintetto titolare troviamo inoltre Giovanni Veronesi che ha disputato una buona stagione producendo 11.3 punti di media, il capitano e grande conoscitore della Serie A2 Riccardo Cortese. L'ala forte americana LaQuinton Ross, vero valore aggiunto del roster, che ha cominciato la sua carriera da senior proprio in Italia con la canotta di Pesaro prima di fare varie esperienze in giro per il mondo e di ritornare questa stagione a Mantova. Il centro è Antonio Iannuzzi, tornato a casa dopo aver cominciato la stagione a Cremona lato Juvi. Dalla panchina escono Martino Criconia, il giovane Andrea Calzavara e il lungo Giga Janelidze. Non ci sono precedenti in stagione tra Mantova e Monferrato, seppur le due compagini si sono già affrontate nelle passate stagioni quando gli Stings erano inseriti nel raggruppamento verde.

La Novipiù Monferrato Basket nonostante le ottime prestazioni prodotte nell'ultimo periodo, non è riuscita a qualificarsi per il girone bianco, Martinoni e compagni dovranno dunque affrontare le quattro squadre del girone rosso, con gare di andata e ritorno nel girone salvezza. Tutte le compagini partono con 6 punti in dote, frutto degli scontri diretti contro le squadre del proprio girone. Ed è anche per questo motivo che ognuna di queste 8 partite sarà fondamentale. Sarà ancora assente Matteo Ghirlanda, out per un problema muscolare al polpaccio, mentre sta recuperando Aaron Carver, tenuto a riposo in via precauzionale nella partita contro Agrigento.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Domenica avrà inizio il girone salvezza che ci porrà di fronte a otto scontri dal peso specifico altissimo a partire da Mantova, squadra con un organico di tutto rispetto e ulteriormente rafforzato con l’innesto di Sherrill da Udine che ha già fatto vedere quello che può essere il suo impatto nella trasferta vittoriosa di Cento. Attorno a lui ci sono giocatori esperti della categoria come Cortese, Iannuzzi e Janelidze, un americano interessante che ha già fatto vedere di essere giocatore di categoria superiore come Ross, e giocatori che possono avere sulla singola partita un impatto molto importante come Criconia e Veronesi e Calzavara, giovane molto interessante. In questa fase i risultati in trasferta saranno importantissimi visto che il girone è veramente breve. Non ci resta che iniziare con il giusto piglio e con l’atteggiamento che ci ha contraddistinto nelle ultime partite per provare a fare la nostra miglior partita».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.