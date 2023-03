Il C.F.F.S VESPE COGOLETO RUGBY presenta il “1° TROFEO DELL’ACCIUGA memorial

Pompeo De Bernardi” che si terrà i giorni 15 e 16 aprile 2023. Torneo promosso dalla Federazione Italia Rugby.

LUOGO

Il torneo avrà luogo al campo “Marco Calcagno”, Via Molinetto 1, Cogoleto -16016 (Genova).

CATEGORIE

Il torneo è riservato alle categorie UNDER 7-9-11-13 e 15 maschile con le rispettive annate di nascita come da regolamento FIR.

Il torneo si svolgerà in due giornate diverse, Sabato 15 aprile 2023 giocheranno le categorie U7-U9-U11 al mattino e U13 (avviamento) al pomeriggio. Domenica 16 aprile 2023 è previsto il torneo U15 maschile.

Al torneo sono ammesse 8 società per categoria. Ogni società potrà iscrivere 1 SQUADRA per ogni categoria.

COSTI

I costi per ogni categoria sono i seguenti:

Under 7 10 atleti + 2 accompagnatori 50 € Under 9 12 atleti + 2 accompagnatori 60 € Under 11 15 atleti + 2 accompagnatori 75 € Under 13 19 atleti + 2 accompagnatori 95 € Under 15 maschile 22 atleti + 2 accompagnatori 110 €

A tutti gli atleti e accompagnatori sarà offerto il terzo tempo. E' inoltre previsto il servizio Bar presso la nostra club house (con acciughe fritte, panini e tanto altro!).

Sono previste premiazioni individuali e di squadra.

PROGRAMMA

15 Aprile 2023

Tornei Under 7-9-11 09.00 Presentazione documenti presso Segreteria organizzativa 09.45 Briefing allenatori 10.15 Inizio gare 12.15 Termine gare 12.30 Premiazioni e Terzo tempo



Torneo Under 13 13.30 Presentazione documenti presso Segreteria organizzativa 14.00 Briefing allenatori 14.30 Inizio gare Termine gare 16.45 17.00 Premiazioni 17.30 Terzo tempo



16 Aprile 2023

Torneo Under 15 08.45 Presentazione documenti presso Segreteria organizzativa 09.15 Briefing allenatori 09.45 Inizio gare 13.00 Termine gare - pranzo 14.30 Fasi finali 16.45 Premiazioni

Il programma dettagliato verrà inviato al termine delle iscrizioni.